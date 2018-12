Hallo lieber Freund, wie geht es dir und wie geht es deiner Familie? Mein Name ist Mavis Wanczyk aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Der Gewinner des Powerball Lottery Jackpots, des grössten Preises in einem einzigen Lottospiel der US-amerikanischen Geschichte am 23. August 2017, war für mich ein Pate. Meine Wohltätigkeitsstiftung hat Sie und Ihre Familie als glückliche Begünstigte ausgewählt, um die Summe von 2 000 000 € zu erhalten.» Eine gute Nachricht und ein schönes Weihnachtsgeschenk, könnte man meinen.

Ich habe Mavis dennoch nicht zurückgeschrieben. Zu offensichtlich geht aus seinem Mail hervor, dass er (oder jener, der sich für ihn ausgibt) mich verarschen will. Mavis will mir kein Geld schenken, er will mir welches aus der Tasche ziehen.

Immer und immer wieder wird vor solchen Tricks gewarnt und dennoch fallen offenbar immer und immer wieder Leute auf solche und ähnliche Betrugsversuche im Netz herein, wie ich kürzlich in einer Reportage gelesen habe.

Ich rechne auch weiterhin nicht damit, dass mir ein plötzlich reicher Onkel aus Amerika ein paar Millionen über den Teich schickt. Ihnen allen wünsche ich fröhliche Weihnachten und schöne Festtage.