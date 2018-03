Es geschah an einem Freitagabend in Zürich. Aus gutem Grund lasse ich mich selten überreden, in Zürich zu feiern – zu teuer, zu ungemütlich, zu viele Menschen. Aber manchmal lasse auch ich mich zu einer Dummheit hinreissen. Wir tanzten also zu Musik aus den 1990ern, als meine Kollegin ihre Bierflasche in einer schwungvollen Bewegung nach oben riss. Der Flaschenhals war stabiler als mein Schneidezahn. Eine kleine, dreieckige Lücke blieb als Beweis der ausgelassenen Stimmung zurück. Klingt dramatischer, als es ist, ausser einem leichten Surren habe ich nichts gespürt, und wie es der Zufall wollte, hatte ich wenige Tag später sowieso einen Termin beim Zahnarzt.

«Ich hätte da noch eine Zusatzaufgabe für Sie», begann ich das Gespräch, als ich auf der Liege Platz genommen hatte. «Ich habe mir ein Stück meines Zahns an einer Bierflasche ausgeschlagen, könnten Sie das irgendwie beheben?» Prüfend schaute mir mein Zahnarzt in den Mund, ich musste meinen Kiefer hin und her bewegen, bis er zum Schluss kam: Abschleifen und gut ist. Trotzdem betrachtete er mich noch mit leicht kritischem Blick, bevor er mit der Arbeit begann: «Herr Kobelt, jeder andere hätte wohl von einer Colaflasche und nicht von einer Bierflasche gesprochen.» Ich entgegnete: «Wir Journalisten sind halt immer ehrlich.» Ich konnte sein Grinsen durch den Mundschutz sehen.