Für die Versicherten ist es Balsam für die Seele: Die Prämien steigen schweizweit im Schnitt um lediglich 1,2 Prozent. Das langjährige Mittel liegt bei 3,9 Prozent. Erwachsene zahlen nächstes Jahr etwa 9 Franken mehr, Jugendliche können hingegen 50 Franken sparen. Eine kleine Sensation. Doch die guten Nachrichten haben ihre Schwächen.

Erstens änderte der Bundesrat die Berechnungsmethode, was die Zahlen etwas be- schönigt. Zweitens gibt es eine grosse Blackbox: Seit der Ärztetarif auf Anfang Jahr abgeändert wurde, stehen vor allem bei den Spitälern noch Rechnungen aus. Es lässt sich also schwer abschätzen, ob die Tarif-Änderungen zur erhofften Kostensenkung führen. Trotzdem gibt der sanfte Prämienanstieg Anlass zu etwas Optimismus. Dass sich die Kosten so moderat entwickeln, war alles andere als absehbar. Der Trend geht in die entgegengesetzte Richtung: Ambulant vor stationär – was zu hundert Prozent die Prämienzahler belastet.