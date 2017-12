Collaborative working, coparenting, coworking Spaces. Co – yes, Bro – co ist in. Co ist aber mehr als irgendein lateinisches Präfix, das gerade in ist. Die Idee des «Zusammen» scheint eine Antwort zu sein auf die komplexe und also auch komplizierte Welt von heute. Wenn neue Wörter vermehrt ihren Weg in die Sprache finden, bedeutet dies auch, dass sie Abbild einer sich verändernden Realität sind. Würde also heissen: Vorbei die Zeiten der Ich-AG. Ein Neologismus, der ja irgendwann im Verlauf der Zeit mit Egoismus gleichgesetzt wurde: Jeder denkt an sich, jeder ist sein eigenes Projekt.

Nicht, dass wir nun von einem Extrem ins andere kippen würden. Doch «me, myself and I» scheint zunehmend abgelöst zu werden von einem neuen Wir-Gefühl. Nicht, weil die Menschheit plötzlich solidarischer geworden wäre, sondern weil es die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Anforderungen gebieten. Das «co» könnte man übrigens auch mit «Crowd» ergänzen. Crowdintelligence, crowdfunding etc. Egal ob «co»- oder «crowd»-irgendwas. Beides zeigt: Sololäufe sind out.

In Norwegen wird klar, wohin die Innovations-Reise noch geht

Radikal vor Augen geführt wurde mir dies kürzlich in Norwegen. Statt Fjorden und Seehafen stand eine Weiterbildung in Bergen auf dem Programm. Ich erfuhr hier etwas über Innovation. Innovation? Ja, ich weiss, die Schweiz belegt hier international stets die Spitzenplätze. Das stell ich nicht infrage. Es geht nicht um den Vergleich. Aber in Norwegen wurde klar, wohin die Reise noch gehen könnte. Norwegen setzt nämlich gezielt auf ein Zauberwort. Und das heisst Cluster. (Aha: Nach «co» und «Crowd» also das dritte C-Wort, «Cluster»). Cluster, zu übersetzen als Bündel oder Ballung. Im Land sind Zentren entstanden, in denen sich verschiedenste Firmen aus der gleichen Branche im gleichen Haus einnisten, zusammen wirtschaften.