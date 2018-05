Klar, meine lieben Freunde tun dann immer, als würden sie alle neben mir und nicht neben ihrem Partner sitzen wollen, «den sie ja heute schon den ganzen Tag am Hals hatten, haha!». Sie erzählen dann von den nächsten Ferien, dass sie sich beim Reiseziel nicht einigen konnten und darum «schon wieder!» in die Provence fahren würden. Denn da waren

sie ja schon so oft, und es gefällt ihnen halt immer so gut.

Ich muss ja nie Rücksicht nehmen

«Und du?» Äh, ich? Ich weiss noch nicht, was ich in meinen Ferien mache werde. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Muss mich mit niemandem absprechen. Keine Rücksicht nehmen. Darum fällt mir eine Entscheidung ja so schwer. Aber ich werde schon etwas finden. Wie immer, haha!