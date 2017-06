Der Schweizer Festivalsommer steht an und die Besucher müssen sich wegen verschärfter Sicherheitskontrollen auf längere Wartezeiten vor den Zugängen gefasst machen. Doch selbst wenn die Konzertgelände damit sicherer werden, geschützt vor terroristischen Angriffen sind die Konzertbesucher damit noch lange nicht. Das Problem verlagert sich nur nach draussen, in die Warteräume. Denn wo wir Menschen uns in Massen bewegen, sind wir weiche Ziele.

Seit den Pariser Terroranschlägen von 2015 erlebt Europa eine Serie terroristischer Angriffe auf fröhliches Partyvolk. Es ist deshalb gerade sehr en vogue, das Beispiel Israel genauer anzusehen und israelische Sicherheitsexperten um Tipps für Europa zu bitten, wie es sich besser vor Terroranschlägen schützen kann. Denn die Israelis mussten längst mit der ständigen Gefahr vor Angriffen leben lernen.