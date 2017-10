Die vom Bundesamt für Statistik (BfS) unlängst publizierten Daten zeigen, dass die Wachstumsrate der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsproduktivität in den Jahren 1995–2015 im Mittel um 1,1 Prozent zugenommen hat. Das Produktivitätswachstum in der Schweiz liegt damit unter den für andere vergleichbare Volkswirtschaften im gleichen Zeitraum ausgewiesenen Durchschnittswerten. Die Zunahme der Arbeitsproduktivität scheint auch in anderen Ländern – insbesondere in den meisten Industrieländern – tendenziell geringer geworden zu sein.

Als mögliche Erklärungen für diese Entwicklungen werden genannt und diskutiert: Abnehmende zusätzliche Erträge neuer Investitionen (Grenzerträge) der kapitalintensiver werdenden Produktionsprozesse; begrenzte Rationalisierungsmöglichkeiten in einzelnen Dienstleistungsbereichen; Messprobleme, die auf rasch erfolgende strukturelle Veränderungen der Produktionsstrukturen zurückgehen (zum Beispiel eine nicht ausreichende Erfassung von Qualitätsverbesserungen durch die Digitalisierung).

Auch wenn direkte Vergleiche mit für andere Volkswirtschaften ausgewiesenen Produktivitätsdaten – aufgrund der unterschiedlichen Datenlagen – mit kaum lösbaren Problemen verbunden sind, stellt sich die Frage, auf welche Ursachen sich die vergleichsweise schwache Produktivitätsentwicklung in den Jahren 1995–2015 zurückführen lässt. Erste Hinweise geben die vom BfS für verschiedene Zeiträume berechneten Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität (reales BIP/Arbeitsvolumen). Im Zeitraum 1991–1996 erzwangen Nachfragerückgänge eine mit dem Abbau von Arbeitsplätzen einhergehende Restrukturierung der Produktionsprozesse. Das Ergebnis war eine durchschnittliche Zunahme der Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität um 1,3 Prozent.

In den von einer gesamtwirtschaftlichen Erholung geprägten Jahren 1996–2000 stieg die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität im Mittel auf 1,7 Prozent. In der Stagnationsphase 2000–2003 betrug die durchschnittliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität aber nur noch 0,8 Prozent. Der praktisch weltweite Wirtschaftsaufschwung im Zeitraum 2003–2008 führte dann wieder zu einem hohen BIP-Wachstum und einer Zunahme des Arbeitsvolumens.

Die durchschnittliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität lag bei 1,7 Prozent. Nach Ausbruch der Finanzmarktkrise führte der konjunkturelle Einbruch in den Jahren 2008 und 2009 zu einem deutlichen Rückgang des Wirtschaftswachstums bei einer vergleichsweise geringen Abnahme des Arbeitsvolumens. Im Rezessionsjahr 2009 betrug die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität –2,1 Prozent. In dem sich anschliessenden und von Entwicklungen im Ausland – Nachfragerückgänge in Europa, Aufwertung des CHF aufgrund der Probleme im Euro-Raum – geprägten Zeitraum von 2009 bis 2014 erreicht die Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität im Mittel 1,0 Prozent.

Die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität in einer kleinen offenen Volkswirtschaft – wie der Schweiz – werden offensichtlich vom internationalen Umfeld und nicht nur von Entwicklungen im Inland stark beeinflusst.

Die mit Bruttowertschöpfung (BWS) und Vollzeitäquivalenten für die einzelnen Wirtschaftssektoren berechneten Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität zeigen zudem, wie sich die zunehmenden Anteile des Tertiärsektors und die abnehmenden des Sekundärsektors auf die zeitliche Entwicklung dieser Kennziffer auswirken.

Ganz deutlich wird der, wenn auch meist nur temporäre Einfluss der – zumindest teilweise von Entwicklungen im Ausland mit ausgelösten – strukturellen Veränderungen bei einer Berechnung der Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität für die einzelnen Wirtschaftsbranchen. Insbesondere einige Branchen mit in der Regel hohen Beiträgen zur Produktionsentwicklung sind davon betroffen. Die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität im Verarbeitenden Gewerbe wurden zum Beispiel durch die Aufwertung des CHF stark beeinträchtigt, bei den Finanzdienstleistungen waren es die Folgen der Finanzmarktkrisen, im Handel führte die globale Nachfrageschwäche zu einer Verringerung des Beitrags des Warentransithandels zur Produktivitätsentwicklung. Für Dienstleistungsbranchen bereitet die Nicht-Verfügbarkeit geeigneter Deflatoren oft Probleme bei der Ermittlung der BWS. Kann die Preisentwicklung nur mit Lohnindizes erfasst werden, ist eine Unterschätzung der Produktivitätsentwicklung unvermeidlich.

Aus den für einzelne Zeitabschnitte ausgewiesenen durchschnittlichen Wachstumsraten für die schweizerische Arbeitsproduktivität lassen sich deshalb leider nur Schlagzeilen, aber keine direkten Handlungsempfehlungen ableiten.