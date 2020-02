Europa wehrt sich gegen Flüchtlinge – mittlerweile mit Seebarrieren im Mittelmeer

Sie sollen Flüchtlinge abhalten, illegal nach Europa einzureisen. Sollten diese Seebarrieren tatsächlich errichtet werden, wäre dies ein Tabubruch. Denn die direkte Zurückweisung von flüchtenden Menschen stellt zweifellos eine gravierende Verletzung der Genfer Flüchtlingskonvention dar. Das ist in der Tat problematisch.

Vor kurzem präsentierte die griechische Regierung ein Projekt, das sogleich zu heftigen Protesten von Flüchtlingsorganisationen führte. Zwischen einigen griechischen Inseln in der Ägäis und der Türkei sollen schon bald Seebarrieren errichtet werden, eine Art schwimmender Sperren.

Der angekündigte Bau dieser Seebarrieren sollte aber den Blick auf das grössere Ganze nicht verstellen. Dabei sind drei Punkte von Bedeutung. Erstens hat Europa die Kontrolle seiner Aussengrenzen längst an Länder am südlichen und östlichen Ufer des Mittelmeers und an einzelne Sahelstaaten delegiert. Polizei und Küstenwachen dieser Staaten halten im Auftrag der EU ihre eigenen Bürger, vor allem aber Transitmigranten davon ab, nach Europa zu gelangen.

Dafür erhalten sie finanzielle Abgeltungen von der EU. Insbesondere der Maghreb ist so zu einer Art doppeltem Schutzwall für Europa geworden. Dabei kommt es regelmässig zu hässlichen Szenen. Wenn marokkanische Sicherheitskräfte afrikanische Migranten mit Knüppeln aus der Region von Tanger vertreiben. Oder wenn die libysche Küstenwache Flüchtlinge in ihren Küstengewässern aufgreift und in grässliche Haftzentren überführt.