«Millionen von Amseln können sich nicht irren – an Regenwürmern muss was dran sein.» Den Satz meines Biologielehrers habe ich nie vergessen. Man kann ihn beliebig variieren. Zum Thema heute etwa so: Millionen Dorfschwänke können sich nicht irren – an der Ehe muss was faul sein. Kein Gatte, der im Dorftheater nicht als Trottel agierte, den Hahnrei spielen muss, den Allzeit-Loser, den ewig nölenden Löli. In der Tat: Der Gatte ist der populistischste Verzerrer von Wirklichkeit. Wobei auch die holde Gattin im Schwank gehörig Federn lassen muss. Ist der Gatte bloss doof, ist sie meist die böse Vettel.

Zwei Drittel des Publikums im Säli der «Eintracht» oder «Krone» sind verheiratet, das letzte Drittel ohne Hoffnung, der Katastrophe zu entgehen. Und jetzt: Wie nehmen die Leute den Schwank? Als Lehrstück, als Spiegel? Sie kriegen furchtbar auf die «Lachmuskeln». Sie krümmen sich, bis sie schreien. Klopfen sich auf die Schenkel, bis es brennt. Hinterher genehmigen sie sich einen halben Tegerfelder oder einen Chrüter und versichern sich des Gewohnten im Tratsch. Das eben war doch nur Theater. Alles Parodie, reine Unterhaltung. Es meint nicht sie. Sie erkannten alles im Laienstück und glaubten alle, was sie sofort erkannten, seien stets Posen und Possen nur der anderen.

Man kann nicht heiraten ohne das Gefühl, das Unglück treffe nur die anderen. Ich habe das Lächeln Elisabeths und ihren festen Blick noch heute vor Augen, als sie vor zwölf Jahren, ganz blühende Braut am Tag der Hochzeit, zu mir sagte, dem Geschiedenen: «Uns wird nicht passieren, was bei Ihnen passierte.» Nämlich die Auszehrung der Liebe. Das traurige Verkümmern. Die Ohnmacht, stumm auf einer Erosion abzugleiten. Die verheimlichte Furcht vor der langen Öde.

Ach, Elisabeth! So heiraten alle. So lustig sitzen wir ebenfalls im Glashaus des Dorftheaters. Als es noch kaum Dörfer gab, waren Spielmänner bereits unterwegs mit Schindmähre und Ochsenkarren, um das Landvolk unter freiem Himmel zu ergötzen. Dafür war sich in seiner Jugend selbst Molière nicht zu schade: für die ewige Klamotte um den dämlichen Alten, dem die derbe Alte alle Nase lang im Rücken Hörner aufsetzt mit Stallknecht Rufus oder Abbé Léodegard. Im Lauf der Jahrhunderte verfeinerte sich das zu literarischen Meisterwerken des subtilen Ehedramas wie «Madame Bovary».

Nach diesem Grundstoff fast süchtig, folgen wir heute auf Facebook und Twitter den Pirouetten der Paare. Diesen bunten Sternguckern, bald grauen Passanten mit der Lust am Boden. Dem funkigen «Hey voll love flash, eifach nur happi!!!», bald abgelöst durch Pics mit Tränen. Verfolgen auf neuen Plattformen, wie der Reigen weiterdreht, um kein Jota verändert seit dem Ochsenkarren. Folgen nicht aus Schadenfreude, indes auch nur mässig im Mitgefühl. Vielleicht angetan von jenem lauen Trost der Resignation, die der simplen Beobachtung entsteigt, dass die Welt unvollkommen bleibt und jeder müde sein Kreuz trägt. Tolstoi wusste das, als er am Anfang seiner «Anna Karenina» schrieb: «Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.»

Zwischen Glück und Unglück besteht ein Zusammenhang. Vermutlich sind Glück und Unglück keine gegensätzlichen Kräfte, sondern formen auf rätselhafte Weise die gleiche Wolke. Wer für sich in Anspruch nimmt, die Sphären trennen zu können, wirkt oft jung, albern oder blasiert. Verzeihen kann man den Vollkommenheitswahn der Selfie-Glücksschmiede und -baumeisterinnen nur bei leuchtender Unerfahrenheit. So leuchtend zuversichtlich war Elisabeth. Heute, nach zwölf Jahren, ist sie unglücklich wie die Hälfte jener Leute, deren Ehe nicht gehalten hat.

Das kann man tief nur bedauern. Es ist einfach ein Jammer. Offenbar aber unausweichlich in der Hälfte aller Fälle. Eine stetig mahlende Seelenmühle, angelegt in jenen Tiefebenen der Gefühlswelt, in die kaum je ein Lichtstrahl dringt. Es sind am Grund des Gefühlsozeans verankerte Muster, die an der Oberfläche flüssig und ruhelos erscheinen wie Welle und Brise. Davon leben sowohl die Billigfedern von Dorfschwänken als auch die Autoren von Eheromanen der Weltliteratur. Weshalb sollte ihnen Neues einfallen, wenn alte Muster in reicher Zahl vorhanden sind? Die Liebe scheint im einzelnen Herz aufzugehen, scheint jeden und jede individuell zu erfüllen, aber – wie Tolstoi sagte – auch Liebe ist geprägt von Mustern.

Ehe bleibt ein schwieriges Feld. Eine Studie hat das in diesen Tagen einmal mehr ergeben. Die Ehe aber gleich abzuschaffen, würde die Krux keinesfalls beenden, würde unsere Mühe um kein Gramm erleichtern, die wir weiter mit der Liebe hätten, mit ihrer rätselhaften Mühle zwischen Flüchtigkeit und Dauer. Unergründliche Mahlräder stecken im Detail und im Ganzen. Sie sind mit auch noch so feinen psychologischen Krämpfen nicht herauszulösen. Jeder Versuch, Liebe zu bewahren – das wäre dem Wesen nach Ehe –, ist hoch zu werten, ohne Wenn und Aber. Immer schön, auch immer traurig. Enttäuschung kann ungeahnten Reichtum offenlegen, sofern die Liebe rein war. Dann bleibt gut und human auch die Enttäuschung. Dahin müssten Paare versuchen zu gelangen.