Endlich, Grosseltern haben eine Lizenz zum Umarmen bekommen

Seit einigen Wochen bin ich auch Risikogrüppler. Die damit verbundenen Pflichten und Einschränkungen nehme ich ernst. Dazu gehört auch der Verzicht auf physische Nähe zu den Enkelkindern. Inklusive herzhafte Umarmungen. Das ist unangenehm. Besonders in dieser seltsamen Zeit. Aber es ist nicht wirklich schlimm. Ich kann in drei Minuten 61 Dinge aufzählen, die schlimmer sind. Ich habe es ausprobiert.

Daniel Koch und ich haben mindestens zweierlei gemeinsam: Auch er ist Grossvater. Und auch er gehört seit zwei Wochen zur Risikogruppe. Vor einigen Tagen hat er uns wieder überrascht, als er der Zeitschrift «Grosseltern» erklärte, auch Risikogrüppler dürften durchaus mal ihre Enkel in den Arm nehmen; da riskiere man nichts. Die Kinder aber dann auch gleich noch zu hüten, das liege nicht drin. Oder als vorläufiger Enkel- Merksatz: umarmen ja, hüten nein.

Die Verunsicherung war gross – und es gab auch empörte Kommentare. Es wurde gar behauptet, die Lizenz zum Umarmen der Enkel sei eine direkte Folge von Kochs Eintritt in die Risikogruppe. Das ist natürlich Blödsinn. Aber diese Behauptung erinnert mich an einen Spruch, den ich im Netz gefunden habe und von dem ich wünschte, er wäre mir eingefallen. Er geht so: «Historische Wende: Erstmals übersteigt die Zahl der Coronaexperten die Zahl der Infizierten.»

Was mir an Kochs Lizenz zum Umarmen gefällt, ist, dass er mir nicht sagt, wie das genau zu geschehen hat, unter welchen Rahmenbedingungen das Umarmen passieren darf und wieviel Innigkeit zulässig ist. Er macht auch keine Angaben darüber, was ich mit den Eltern meiner Enkelkinder anstellen soll. Denn die Eltern muss ich ja weiterhin meiden. Doch wenn ich meine Enkel etwas länger in den Arm nehme, ist es bis zum Hüten nicht mehr weit. Das wiederum wäre schon nicht mehr zulässig. Da wartet eine Herausforderung auf mich.

Ja, Daniel Koch vertraut uns Risikogrüpplern, dass wir mit der Lizenz sorgfältig umgehen. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Mein Konzept, das alle Koch’schen Kriterien erfüllt, ist bereit. Am Sonntag kommt’s zur Umarmung. Wenn die Enkel einverstanden sind.

Falls es trotzdem nicht gelingen sollte, dann tröste ich mich mit der 3-Minuten-Liste mit den 61 schlimmeren Dingen.