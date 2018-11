«Zurück in die Zukunft». Der Film meiner Jugend. Marty McFly reist mithilfe des Erfinders Doc Brown und seinem Fluxkompensator der Zeitmaschine in frühere Jahre. In diesem Film schien alles möglich. Science Fiction verschmolz mit der Realität. «Zurück in die Zukunft» ist Vergangenheit. Heute ist die Zukunft bereits hier. Auch wenn Zeitreisen noch nicht möglich sind: Überall auf der Welt tüfteln Doc Browns digitale Brüder und Schwestern an bahnbrechenden Technologien, die unser Leben verändern. Manche Entwicklungen sind plötzlich da im Alltag. Wir brauchen sie, ohne dass wir uns vor Augen führen, wie sich ein neues Gadget auf unsere Gesellschaft auswirkt. In vielleicht so behutsam kleinen Schritten, dass wir die Umwälzungen gar nicht bemerken.

Ist das Vertrauen angebracht?

So staune ich aktuell über eine gegensätzliche Entwicklung in unserer Gesellschaft. Als Journalistin ist Transparenz das Gebot der Stunde. In Zeiten von Fake News und Manipulationen ist es entscheidender denn je, Informationen zu hinterfragen. Wir suchen die Quelle eines Videos, verifizieren eine Nachricht. Wir überlegen, wer welche Interessen bei der Verbreitung einer Meldung verfolgt. Während hier also Informationen kritisch hinterfragt werden, vertrauen wir im Alltag etwa bei digitalen Assistenzen vermehrt auf Informationen, ohne deren Quellen genau zu kennen. Wir befragen Siri, Alexa, Cortana und Google Home über Gott und die Welt und akzeptieren deren Antworten. Schon klar, dass sich das nicht 1:1 vergleichen lässt. Schon klar, dass es noch viele Wohnzimmer ohne sprechende Maschinen gibt. Schon klar, dass die Antworten der intelligenten Lautsprecher noch nicht immer klug sind oder eine Wetterprognose weniger heikel ist als politische Inhalte. Aber: Es geht mir um den Trend und ums Prinzip.