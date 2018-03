Vergangene Woche hat die «Schweiz am Wochenende» berichtet, Christoph Blocher stehe vor dem Verkauf seiner «Basler Zeitung» an die Tamedia. Am Montag bestätigt BaZ-Chefredaktor Markus Somm gegenüber seiner Redaktion einen Verkauf noch im Verlauf dieser Woche. Am Donnerstag erzählt Blocher auf «Teleblocher», von einem Abschluss zu sprechen, sei «tatsachenwidrig». Fortsetzung folgt.

Die Geschichte hätte hohen Unterhaltungswert, wäre ihr Hintergrund nicht derart bedenklich. Doch hier geht es um den Verkauf einer weiterhin wichtigen Schweizer Tageszeitung, der im unwürdigen Stil eines Basarhandels abgewickelt wird. Dabei sollte Verantwortung übernehmen, wer Eigentümer eines solchen Mediums ist. Diese beschränkt sich nicht auf die Mitarbeiter, die nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Der Eigentümer einer Zeitung übernimmt auch eine gesellschaftliche Verantwortung mit dem Auftrag, den öffentlichen Diskurs mit zu organisieren, wofür er im Gegenzug rechtliche wie finanzielle Privilegien geniesst. Verlässlichkeit ist dafür eine Vorbedingung.

Aber vielleicht ist diese Kolumne nur eine vorgezogene Sonntagsrede, die zudem auf einem Missverständnis beruht. Schon Blochers Übernahme der «Basler Zeitung» war eine Abfolge von Täuschungsmanövern und Unwahrheiten. Auf den Anwalt Martin Wagner folgte der Flugunternehmer Moritz Suter, der für eine Schein-Basler-Lösung stand, damit Blocher im Hintergrund bleiben konnte. Formal gehört die Zeitung heute zu je einem Drittel auch Chefredaktor Somm und Verlagschef Rolf Bollmann. Und doch werden die Entscheide einzig in Herrliberg, in Blochers Villa getroffen.

Das Missverständnis wäre, dass Blocher je als Verleger gehandelt hätte.

