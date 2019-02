Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag Super Bowl geschaut hat, konnte nicht nur Tom Brady mit den New England Patriots siegen sehen. Es gab auch einiges über die Lage des Landes zu lernen, wie der US-Schriftsteller Richard Ford sagen würde. Und zwar in den Werbespots, die in der TV-Übertragung gezeigt wurden. In diesem Jahr handelten alle Spots von neuen Technologien – oder, besser: Sie handelten davon, wie Menschen sich derzeit die technologische Zukunft vorstellen.

Da war viel Dystopie zu erkennen, Angst vor einem Leben, in dem die Maschine vom Menschen übernimmt und damit nicht nur Gutes tut. Alexa, der automatisierte Sprachassistent von Amazon, schaltet in einem Spot der ganzen Welt den Strom ab. In einem anderen wird ein Mann morgens um drei von einem Roboterkind geweckt, das einen Snack möchte, und muss ihm erklären: «Du kannst keinen Hunger haben, Du isst gar nicht.» Oder eine dritte Dystopie: Ein Roboter stiehlt den Menschen in allem die Schau und die Siege, beim Golfen, beim Laufen, beim Gewichtheben, um dann traurig durch ein Fenster zu beobachten, wie die Menschen sich im Restaurant zusammen beim Biertrinken amüsieren. Er weiss nicht, wie das geht und wie sich das anfühlt. Warum er dann weiss, dass es schön wäre, dabei sein und mitfühlen zu können, weiss wohl nur die Werbeagentur, die den Spot produziert hat.

Die Transformation unserer Gesellschaft durch Technologie

Die Lage des Landes ist also fantasiereich, aber auch märchenhaft. All das, was wir dort sehen, hat nichts mit unserer Gegenwart und wenig mit unserer Zukunft zu tun. Und doch spiegelt die Werbung auch Wirklichkeit. In der herrscht derzeit etwas viel Storytelling über Bedrohungsszenarien neuer Technologien, über neue virtuelle Kalte Kriege oder die Ablösung des Menschen. Ganz ehrlich: Da ist ziemlich viel Quatsch dabei.

Richtig ist: Es gibt kaum ein Thema, das derzeit mehr von unserer Aufmerksamkeit und Wachheit beanspruchen darf, als die Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft durch Technologie. Nicht, weil Roboter uns im Biertrinken oder Gewichtheben Konkurrenz machen, sondern weil wir mittendrin sind, die nächste Zivilisationsstufe einer digitalen Gesellschaft zu zünden: durch künstliche Intelligenz.

Hier kommt auf Europa, auf die Schweiz, Deutschland, ja, alle High-Tech-Nationen eine entscheidende Aufgabe zu: im Wettlauf zwischen den USA und China eine Rolle zu spielen, einen alternativen Akzent zu setzen, den man vielleicht mit einem Begriff auf den Punkt bringen kann – eine digitale soziale Marktwirtschaft.