Das Thema ist dieser Tage allgegenwärtig. Man – und vor allem frau – kann ihm nicht ausweichen: Der 14. Juni – Frauenstreik. Auf allen Kanälen schildern Frauen ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, Herabsetzung, sexueller Belästigung. Auch meine Kollegin Anne-Sophie Scholl in der «Schweiz am Wochenende». «Frauen brauchen nicht weiterzulesen. Sie kennen das, die allermeisten», schreibt sie gleich am Anfang ihres Artikels.

Ich habe weitergelesen. Und mich, je länger ich las, desto mehr gefragt: Bin ich noch normal? Zumindest gehöre ich offensichtlich nicht zu den «allermeisten» Frauen. Natürlich: Das Frauenstimmrecht ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ebenso gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Mutterschaftsurlaub, wobei mir bewusst ist, dass hier noch vieles im Argen liegt. Und dass Frauen in der katholischen Kirche nicht gleichberechtigt sind, der Vatikan immer noch am Zölibat festhält und stattdessen Priester reihenweise Kinder missbraucht haben, halte ich sowieso für eine Schweinerei.

Aber ich habe in meinem bald 64-jährigen Leben weder sexuelle Belästigung erfahren, noch wurde ich im Berufsleben diskriminiert oder benachteiligt. Solche Sachen gehören eben nicht zu meiner «ganz normalen weiblichen Biografie», wie Anne-Sophie Scholl schreibt. Vielleicht gehöre ich – zum Glück – ganz einfach nicht ins «Beuteschema» gewisser Männer. Womöglich liegt es aber auch daran, dass das, was wir heute unter sexuellen Übergriffen und Belästigung verstehen, in der Zeit, als ich erwachsen wurde, anders gesehen wurde: In den 1970er Jahren begann die Verbreitung der Pille. Wir jungen Frauen nahmen das Verhütungsmittel dankbar an: Sex ohne Angst vor unerwünschten Schwangerschaften! «Wer zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment», lautete – ganz im Sinne der 68er – die Devise. (Von Aids wusste man in jener Zeit noch nichts). Das war damals die wahre Befreiung und gehörte zum feministischen Kampf für die Gleichberechtigung.