Die Unternehmenssteuerreform III ist am 12. Februar klar gescheitert. Damit erlitt Finanzminister Ueli Maurer eine bittere Niederlage. Doch der internationale Druck auf die Schweiz blieb. Die Holdingprivilegien sind der EU ein Dorn im Auge. Die OECD drohte, die Schweiz deshalb auf die Schwarze Liste zu setzen.

Am Donnerstag hat Ueli Maurer mit den Vertretern aus den Kantonen und dem Bund eine Vorlage präsentiert, die die Abschaffung der kritisierten Punkte vorsieht, aber auch den Gegnern der damaligen Revision sowie den Städten und Gemeinden entgegenkommen soll. Die baselstädtische Finanzdirektorin Eva Herzog sprach als Vertreterin der Kantone deshalb von einer «Schnittmenge».

Die ersten Reaktionen zeigen: Weder bei Links noch bei Rechts kommt die Neuauflage der Steuerreform gut an. Insbesondere das Gewerbe ist klar nicht mit im Boot. Die Dividendenbesteuerung liegt ihm auf dem Magen. Ausserdem müssten KMU in 16 Kantonen höhere Kinderzulagen bezahlen. In der Vergangenheit war eine mittlere Unzufriedenheit ein gutes Zeichen dafür, dass ein Kompromiss erzielt werden kann. Doch die politischen Vorzeichen sind heute anders als noch vor zehn Jahren. In der parlamentarischen Beratung werden die Interessengruppen mit aller Macht versuchen, ihre Positionen durchzubringen. So war es auch das letzte Mal. Die zinsbereinigte Gewinnsteuer etwa wurde erst in der parlamentarischen Beratung ein Thema. Schafft es Ueli Maurer auch diesmal nicht, die Streithähne zu einigen, droht spätestens an der Urne ein erneuter Schiffbruch.