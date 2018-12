Eine Frau, anmutig und höflich, aber ohne unabhängigen Charakter, wird von aussen gerettet, zum Beispiel von einem Mann. Oft ist dieser Mann ein Prinz, und die Frau ein zartes Mädchen, das ein trauriges, fremdbestimmtes Leben fristet. So oder so ähnlich funktioniert der Plot vieler Märchen, wie sie heute zu unserem kollektiven Gedächtnis gehören. Rapunzel und Dornröschen wären verhungert oder immer noch am Schlafen, hätte sie nicht ein holder Prinz, stolz dahergeritten auf seinem Schimmel, geküsst, geheiratet und mit auf sein Schloss genommen.

Märchenverfilmungen stecken ihre Figuren gerne in geschlechterspezifische Rollen, wie man sie lieber nicht mehr sehen will.

Ich liebe Märchen, vor allem die Grimm’schen. Es gibt nur wenige Werke in der Weltliteratur, in denen Frauen und Mädchen so viele Abenteuer erleben und sich so viel im Wald und in der Welt herumtreiben wie in den Grimm’schen Märchen.

Meine Oma las mir die mehr oder weniger an die Originaltexte gehaltenen Geschichten vor, als ich noch ein Kind war, auch, wenn sie manchmal brutal oder düster waren. Interpretationen dieser alten Märchen allerdings stecken ihre Figuren gerne in geschlechterspezifische Rollen, wie man sie heute lieber nicht mehr sehen will: Junge Männer sind tapfere und schlaue Helden, junge Frauen schöne und fleissige Mägde.

Disney-Verfilmungen etwa zeigen ihre Protagonistinnen ausschliesslich zuckersüss-lieblich mit Kulleraugen so gross wie Hühnereier. Ausgenommen sind hässliche Hexen und böse Stiefmütter. Schneewittchen à la Disney räumt als Allererstes auf, als sie das Häuschen der sieben Zwerge (Männer?) im Wald vorfindet. In der Grimm’schen Version sind die Zwerge ordentlich, Schneewittchen muss sich nicht um die Hausarbeit kümmern.