Über Kürze länglich zu schreiben, ist paradox. Aber die Form, die hier zur Verfügung steht, ist nun mal umfangreicher als Twitter. Egal, ob das Twitter-Format bis gestern beschränkt blieb auf 140 Zeichen – und jetzt verdoppelt wird auf 280 Zeichen: Dieses Mass müssen wir hier auf jeden Fall sprengen, um die beiden Standards einzuschätzen.

Waren 140 Zeichen bisher eine Wohltat? Oder steckt jetzt erst, in den neuen 280 Zeichen, der magische Schlüssel zu einem redlich ausgereiften Gedanken, zureichend intelligent, um ihn auch anderen zuzumuten? Was an Äusserungen meist beleidigt, ist ja nicht deren Inhalt, sondern die Dummheit des Tons. Sogar Fehler finden wir entzückend, solange sie nicht bloss den Selbstsuff eines Rohgemüts verraten – etwa diesen zauberhaften Missgriff: «Ich sehnsuche dich.»

Die wahre und immer noch grösste Misere liegt allerdings in der grassierenden Wortlangeweile. Von daher gesehen entpuppte sich die Technik für einmal als Segen; die gleiche Technik, die ansonsten im Netz alle Kanäle und Schleusen öffnete. Als Twitter loslegte, herrschte noch die SMS-Zeichenguillotine. Jedem Laferi wurde bei Stelle 140 die Zunge abgeschnitten. Zwar fiel dieses Messer bald weg. Aber mittlerweile waren 140 Zeichen zum Twitter-Markenzeichen geworden, zum goldenen Käfig des ständig blauen Piepmatzes. Über alle Massen golden glänzt der Käfig aber offenbar nicht. Laut Presseberichten bringt der Kurznachrichten-Dienst chronisch Verluste und stehe deshalb unter dem heiligen «Druck der Märkte». Man darf also auch vermuten: Was der Twitter-Chef jetzt «das optimale Limit» nennt, die 280 Zeichen, muss noch lange nicht das optimale Mass des Geistes sein, sondern nur ein Kotau vor der geistesarmen Börse.

Ums Kernproblem drücken wir uns mit der letzten Bemerkung mitnichten: Was hilft, was schadet der Sprache? Wo verläuft – «Der Rettung eine Gasse!» – der ideale Fluchtweg zwischen Länge und Kürze? Er liegt, das mal vorneweg, nicht in der Mitte. Kein Mass wirkt sich sprachlich dermassen fatal aus wie das Mittelmass. Deshalb ist die gegenwärtige 24/7-Diktatur von Newspeak, Managerjargon und Betroffenheitsgeleier auch so tödlich. Nichts weniger als ein zweiter Klimawandel: das Ausbreiten der inneren Wüste.

Okay – und jetzt kommt, was kommen muss, bitte kurz wegschauen: «In der Kürze liegt die Würze.» So was kann nur ein Sprachgaukler rausposaunen. Einer, der den Leuten eine Glaskugel vor die Nase setzt, um darin Wahrheit zu erkennen, selber aber nicht dranglaubt. Dazu ist er zu gewitzt. Weil er das Funkeln liebt, nicht die Wahrheit, dieses gähnende Loch. Immerhin gelang dem Scharlatan ein Tusch; die Alliteration Kürze/Würze wird sich weiter prächtig halten.

Falsch ist sie trotzdem. Oder sagen wir es so: Wer die Kürze meisterhaft beherrscht, dürfte gut und gern auch ein Meister der Länge sein. Russlands grösster Meister der Kürze, der Mozart des Epigramms – Epigramme sind Twitter der Sprachhistorie, erfunden wurde also von den modernen Zampanos null und nüscht – dieser Mozart des Epigramms schrieb auch Romane, Novellen, Drama und Gedicht – und war in jedem Genre meisterhaft: Alexander Puschkin. Als er einen Roman federleicht in Versen schrieb, wunderten sich Zeitgenossen: Warum macht man das nicht immer so? Eine gute Frage, heute noch: Warum lassen Romanciers der Gegenwart fast ausnahmslos die Poesie vermissen? Metrik, Rhythmik, Reim führten sie dahin – und schälten deutlich wieder den Typ Dichter raus.

Genau das gilt für jede Form, kurz oder lang: Vorgabe und Beschränkung, 140/280 Zeichen, eine halbe oder tausend Seiten – scheut alles niemand, der die Quecksilbrigkeit des Geistes zu fassen weiss. Wir reden hier keinem Zwang das Wort, geschweige denn einer Zensur. Aber verwirrend ist gerade da ein Befund doch: In Zeiten von Zensur war die Sprache manchen Autors, mancher Autorin herrlich gewitzt, köstlich das Vexierspiel, akrobatisch raffiniert die Konstruktion, tänzerisch schön selbst Bitternis und Wut.

Wer daddelt, sollte etwas zu sagen haben. Der Twitter-Chef erklärte, man verdopple das Mass, weil 140 Zeichen «für viele Nutzer eine Herausforderung» seien. Hm – verspricht das nun Gutes? Wenn Leute an 140 Zeichen scheiterten und halt keinen Tweet absetzten, konnte das ja auch eine frohe Botschaft sein. 280 Zeichen jetzt dürften sie kaum froher stimmen. Am Anfang war das Wort. Und ewig hat man das Kreuz damit.