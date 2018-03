Es ist nichts Neues, dass Touristen in der Schweiz gerne Uhren und Sackmesser kaufen. Souvenirs bedienen Klischees, die als landestypisch gelten. Umso besser, wenn sie sich noch mit Attributen wie Präzision oder Beständigkeit verbinden lassen. Das weiss auch der Bund zu schätzen: Über 500'000 Geschenke kauft das Aussendepartement jedes Jahr. So lukrativ wie prestigeträchtig sind dabei die sogenannten VIP-Produkte, die nur ausgewählten Personen überreicht werden. Staatsgästen etwa. Doch wer nun erwartet, dass das Sortiment mit Überraschungen aufblitzt, täuscht sich. Die Eidgenossenschaft setzt bei den Edelpräsenten auf Geschenke in Klischeeform. Drei Traditionsfirmen kommen zum Handkuss: die Schreibwarenfabrik Caran d’Ache, der Uhrenhersteller Mondaine und der Sackmesserproduzent Victorinox.

Die Marken zählen zweifellos zu den bekanntesten hierzulande und haben ein grosses Renommee. Entscheidend ist aber etwas anderes: In der Schweiz gibt es eine Vielzahl an Herstellern legendärer Produkten. Doch sie hatten nicht einmal die Möglichkeit, sich ihrem Land als Geschenke-Lieferanten zu empfehlen. Obwohl das Gesetz vorschreibt, dass Aufträge im Wert von über 230'000 Franken öffentlich ausgeschrieben werden müssen, verzichtete das Aussendepartement bei Edelpräsenten darauf. Es holte auch keine Angebote bei anderen Anbietern ein. Man kann das Hohelied auf die Heidi-Schweiz, das der Bund mit seinem Geschenk-Sortiment anstimmt, gut oder schlecht finden. Dass er ein System von Hoflieferanten pflegt, ist stossend. Erst recht, weil die Lieferanten zusätzlich von einem Werbeeffekt profitieren.