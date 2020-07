Die Schweizer China-Politik muss sich ändern

Chinas Verhalten kommt nicht von ungefähr. Die aufstrebende Grossmacht versteht sich je länger, desto weniger als friedliche Handelsnation, die primär am ökonomischen Erfolg interessiert ist.

Andererseits ist da das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong, das China unilateral für die ehemalige britische Kolonie verfügt hat. Das Gesetz gibt China weitreichende Möglichkeiten, in der auf dem Papier autonomen Sonderzone durchzugreifen. Es ermöglicht Auslieferungen nach China, betrifft auch Ausländer und sieht als Höchststrafe lebenslange Haft vor. Bei den Protesten gegen das neue Gesetz sind seit Mittwoch mehrere hundert Personen festgenommen worden. Das einstige Versprechen Chinas, Hongkong ein freiheitlicheres politisches System zu gewähren, ist faktisch gebrochen worden.

Das spüren zuerst die Minderheiten und Systemkritiker im eigenen Land, die wieder rücksichtsloser verfolgt und ohne Verfahren weggesperrt werden. Unter der Führung von Xi Jinping wurde ein raffiniertes Überwachungssystem installiert. Wer abweicht, lebt gefährlich.

China gebärdet sich aber auch gegenüber den Nachbarstaaten zunehmend unberechenbar. Das bekommen Taiwan oder aktuell Indien zu spüren, das an seiner Grenze zum Reich der Mitte in militärische Scharmützel verwickelt wird. Die Lage ist unübersichtlich. Die beiden Atommächte bezichtigen sich gegenseitig, an der Spirale der Gewalt zu drehen.

Chinas Politik geht auch Europa und die Schweiz etwas an. Die Europäische Union hat Peking als strategischen Rivalen bezeichnet. Neu aufgetauchte Dokumente aus dem inneren chinesischen Machtzirkel sollen laut «NZZ am Sonntag» belegen, wie China seinen Einfluss weltweit ausdehnen will – bis hin zur Hegemonie.