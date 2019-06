Der Vaterschaftsurlaub und die Frauenquote in Verwaltungsräten sind derzeit das Gesprächsthema Nummer eins. Das Parlament in Bern hat dieser Tage aber ein parteipolitisches Hickhack veranstaltet, das uns ebenso sehr interessieren sollte. Das Stück handelt von der Besetzung einer Richterstelle am Bundesgericht in Lausanne. Im Grundsatz geht es dabei aber um eine grössere Frage: jene nach der Unabhängigkeit der Justiz.

Richterwahlen werfen in der Regel wenig Wellen. Es gilt hierzulande der Grundsatz, dass die Parteien an den wichtigen Gerichten gemäss ihrer Stärke vertreten sein sollten. Zum Schlagabtausch im Bundeshaus ist es gekommen, weil die SVP, die am Bundesgericht untervertreten ist, sich um eine auf sicher geglaubte Richterstelle betrogen sah.

Nach dem Rücktritt ihres Richters Peter Karlen schlug die Partei der Vereinigten Bundesversammlung Thomas Müller, den Präsidenten des Berner Verwaltungsgerichts zur Wahl vor. Ein qualifizierter Mann. Doch die Gerichtskommission zog dem Berner die CVP-Frau Julia Hänni vor, ihres Zeichens Assistenzprofessorin für öffentliches Recht an der Uni Luzern, worauf Müller den Bettel hinschmiss.