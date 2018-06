Stellen Sie sich vor, das Hallenstadion würde vor jedem ZSC-Spiel abgedunkelt, Hunderte von Schweizerkreuzen würden ins Publikum gebeamt, alle Zuschauer stünden auf, und eine Sängerin in rot-weissem Glitzerkleid würde «Trittst im Morgenrot daher» singen. Derselbe Eröffnungsakt fände in allen anderen Eishockey- und auch in allen Fussballstadien statt.

Was Sportfans in Europa nur bei Länderspielen erleben, ist in den USA bei jedem Match der Basketball-, Football, Eishockey- und Baseball-Liga ein routiniertes und zugleich emotionales Ritual. Ich besuchte zwei gewöhnliche Meisterschaftsspiele der Boston Celtics (Basketball) und der Boston Bruins (Eishockey), aber die Nationalhymne vermittelte das Gefühl, hier gehe es um enorm viel.

In den zwei oder drei Hühnerhaut-Minuten vereinigen sich zwei amerikanische Talente: Das Inszenieren einer Show und das Zelebrieren des Nationalstolzes. Patriotische Gefühle sind keine Frage von blau (Demokraten) oder rot (Republikaner), sondern amerikanische Selbstverständlichkeiten jenseits der Ideologie. Zumindest im Sport. Und zumindest bis jetzt.