Sie glauben zu erkennen, ob eine Aussage rund ums Thema Frau aus den 1960ern oder aus heutiger Zeit stammt? Ich war mir sicher, es zu erkennen. Bis ich bei meiner Oma ein Buch von 1969 fand, das «Kleine Enzyklopädie: die Frau» heisst und ein Ratgeber für Frauen ist. Die Hälfte der folgenden Abschnitte stammt aus diesem Buch, die andere aus zeitgenössischen, viel gelesenen Medien. Machen Sie den Test:

1. «Wenn eine Frau eine auch von Männern ausgeübte Tätigkeit verrichtet, wird sie meist erheblich schlechter bezahlt als ein Mann in gleicher Stellung.»

2. «Ist die Zeit dreissig Jahre stillgestanden? Man könnte es meinen. Die Frauen warten auf eine Besserung. Zwar haben die Lohnunterschiede gemäss Gleichstellungsbüro etwas abgenommen und sind in den letzten Jahrzehnten von über 25 Prozent auf unter 20 Prozent gesunken. Doch immer noch rund 600 Franken Lohnunterschied pro Monat (7,4 Prozent) sind nicht objektiv erklärbar.»

3. «Ehen, in denen die Partner gleichaltrig sind oder der Mann einige Jahre jünger als die Frau, sind keine Seltenheit. Einem Mann, der in der Frau nicht nur die Geliebte, sondern auch die Gefährtin sucht, wird die grössere Lebenserfahrung und Lebensklugheit einer Frau, die älter ist als er, willkommen sein.»

4. «Die Antwort für eine möglichst lange Beziehung? Die Partner sollten gleichen Alters sein. Ein entscheidender Faktor ist ein funktionierendes Sexualleben in einer Beziehung. Bei Frauen prägt sich der Sexualtrieb in zunehmendem Alter stärker aus, während sich die Sexualfunktion bei Männern in steigendem Alter verschlechtert. Damit kann ein hoher Altersunterschied das Sexualleben negativ beeinträchtigen.»



5. «Das Zurechtmachen soll so erfolgen, dass der Eindruck gepflegter Natürlichkeit entsteht. Keinesfalls darf das Make-up aufdringlich wirken und zur geschmacklosen Bemalung führen.»