Wenn im Netz auf Klick ein Text aufploppt, mit dem Vermerk: «Lesedauer: fünf Minuten», glaube ich einen Moment lang immer: Da hält mich jemand offensichtlich für bescheuert. Dann überlege ich kurz, warum in aller Welt mir jemand sagen zu müssen glaubt, wie lang ich an irgendeinem Quark zu lesen bzw. zu kauen habe. Nachdem ich mir das überlegt hatte, reiflich, nach allen Seiten ausgewogen – Denkdauer: eine halbe Sekunde –, komme ich zum Schluss: Die halten mich, nur weil ich gedankenlos im Netz rumklicke, tatsächlich für bescheuert.

Meine angemessene Reaktion darauf soll messen, wer immer will – Fluchdauer: drei Minuten. Dezibel: keine Angabe. Noch einmal 43 Minuten dauert es sodann, um den sinnlosen Ärger in nutzbare Energie zu verwandeln. Aus irgendeinem Zufall wird das am Schluss exakt so lang, wie es dauert, diesen Text zu schreiben.

Liebe Leserin, lieber Leser: Wie lange dauern fünf Minuten im Wartezimmer des Zahnarztes? Wie lang dauern fünf Stunden am Meer und lauen Abend mit dem Liebsten, der Liebsten? Sie spüren es, Sie sind ja nicht bescheuert: Mist zu lesen, macht jede Sekunde zur Qual. Aber ich kann ein Jahr Mozart hören und bedauern, es nicht jede Sekunde tun zu können. Wer auf die Uhr guckt beim Lesen, soll joggen gehen.