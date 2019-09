Gesponserte Anzeigen bei Google! Himmel Herrgott! Werden Kandidierende anderer Parteien gesucht, zeigt die Suchmaschine zuerst eine Website der CVP. Lüge! Betrug! Leibhaftiger!

Was meint nun die Konkurrenz? Die einen winken mit Nonchalance ab: Das sei nicht ihr Stil. Das müsse halt jede Partei selbst wissen. Andere ärgern sich über diese neue Stillosigkeit. Ausgerechnet von jener konservativen Seite, von der man es nicht erwartet hätte. Bisher traute man der CVP knapp zu, ihre E-Mails zu checken. Oder den Smart-Spider auszufüllen, dieses Polit-Tinder-Profil für Wahlkampf-Willige. Der Wertekatalog der CVP, dachte man bis anhin, sei auf Steintafeln geritzt und werde mosaisch vom Berg gepredigt. Doch nun begibt sich die Partei in die Tiefen des Digi-Tals. Hinunter zum goldenen Kalb ins Silicon Valley wie Adam und Eva nach dem Rauswurf aus dem Paradies. Denn Pfister, Binder, Ritter und Co. haben von der Frucht der Erkenntnis gekostet und gemerkt: Das Silicon Valley ist nicht das Dekolletee von Maria Magdalena (oder wie sie heute heisst: Kim Kardashian). Wenn man etwas teilen will, muss es nicht immer gleich das Meer sein, es reicht auch mal ein Inhalt auf Facebook. Ein Cookie ist keine Hostie und eine Firewall ist weder das Fegefeuer noch die brennende Stadtmauer von Jericho.

Dass eine christliche Partei ihr Geld lieber nach Santa Clara schickt als an hiesige Plakatier-Firmen, scheint dabei klar. Nach Mountain View, von wo man fast bis zur Firewall an der mexikanischen Grenze sieht.