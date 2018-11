Es war ein kalter Abend im Dezember 2003, als ein paar Studenten im Berner Mattequartier, am Weihnachtsstand von Toni Brunners Freundin Esther Friedli, einen Glühwein tranken. Später landeten sie in der Wohnung des Paars, wo sich Toni Brunner für ein längeres Telefonat mit Christoph Blocher ausklinkte. Der SVP-Übervater war wenige Tage zuvor in den Bundesrat gewählt worden – und das Gremium hat ihn zur Übernahme des ungeliebten Justizdepartements verdonnert. Brunner tobte, fluchte über die Winkelzüge der Konkurrenz, litt mit seinem grossen Vorbild mit, beruhigte ihn am Telefon.

Brunner und sein inniges Verhältnis zu Christoph Blocher: Ohne den Zürcher Milliardär wäre der St.Galler Bauernsohn im Frühling 2008 nie Präsident der grössten Partei der Schweiz geworden.