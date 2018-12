Alle meine bisherigen Beziehungen waren irgendwann vorbei. Ihre übrigens auch! Denn es liegt in der Natur der Beziehungs-Sache, dass Sie in Ihrem Leben höchstens eine Beziehung führen können, die nicht in die Brüche geht (ausgenommen Sie sind Polyamoristin oder Polyamorist oder verwitwet).

Entweder also Sie stecken gerade in ebendieser einen erfolgreichen Beziehung, die Ihr Leben lang nie enden wird – oder die Partnerin oder der Partner, mit der oder dem Sie bis ans Ende Ihrer Tage zusammenbleiben werden, kommt vielleicht noch.

Bis ans Ende der Tage, naja, das ist schon ziemlich lange

Was Schlussmachen bedeutet, erlebte ich erstmals als Teenager. «Ich habe keine Schmetterlinge mehr im Bauch, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein und ich werde nicht mit dir nach Paris fahren über Silvester», sagte er. Am Telefon. Ich hatte es kommen sehen. Und dennoch fühlte ich mich, als würde ich von einem Monstertruck mit seinen Monsterpneus überfahren. Lange schmerzte mich die Trennung allerdings nicht – ein paar Wochen später knutschte ich in der dunklen Ecke einer Provinzdisco mit einem schwedischen Junioren-Hockeyspieler, mit Wodka-Redbull-Geschmack im Mund und Snoop Dogg im Ohr. Das Leben könnte schlimmer sein, dachte ich damals.