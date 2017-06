Die Medienmitteilung liess derart viel offen, dass jede Partei daraus lesen konnte, was sie wollte: CVP und FDP begrüssen, dass sich der Bundesrat zeitlich nicht unter Druck setzen lässt. Die Grünliberalen freuen sich, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden, und die SP bekräftigt ihre Unterstützung für ein Rahmenabkommen. Klar ist nur: Der Bundesrat macht die Zahlung der Kohäsionsmilliarde für die ärmeren EU-Länder abhängig von Fortschritten in verschiedenen Dossiers – was richtig ist.