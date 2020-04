Dauerpräsenz der Kinder sind ein Stresstest für Mütter und Väter

Über Nacht finden wir uns in einer Risikogesellschaft wieder, die erst lernen muss, mit Krisen umzugehen. Allerdings ist der Begriff nicht neu. Der Soziologe Ulrich Beck hat ihn schon vor dreissig Jahren im Zuge der Atomkatastrophe von Tschernobyl dafür benutzt, dass in unserer hoch entwickelten Gesellschaft laufend mehr Risiken entstehen als die staatlichen Kontrolleinrichtungen zu bewältigen vermögen.

Die Schulschliessungen haben zur Folge, dass Lehrkräfte ihre Lernprogramme teilweise in die Familien auslagern müssen. Manche Eltern sind sehr gefordert, weil sie nun im Alltag erfahren, was es heisst, zu Hilfslehrern umfunktioniert zu werden. Überforderung entsteht vor allem durch das Homeoffice und die fehlende familienexterne Betreuung inklusive Grosseltern.

Trotz der enormen Bemühungen von Lehrkräften und Eltern fehlt die Schule allen. Beim Fernunterricht geht immer etwas verloren, in erster Linie die physische Präsenz der Lehrkräfte und die Beziehung zu ihnen. Sonst würden wir Schulen ja gar nicht benötigen. Sie sind die wichtigsten Stätten für Freundschaften und soziales Zusammensein. Fragt man Schülerinnen und Schüler, was die Schule für sie bedeute, antworten die meisten – je nach Alter etwas unterschiedlich – 40 Prozent Schule und Lernen, 60 Prozent soziale Kontakte. Die Coronakrise dürfte wohl ein Moment in der Geschichte werden, in dem die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur von Kindern, sondern auch von Eltern vermisst werden – und umgekehrt.

Die Schulschliessungen sind ein notwendiger Entscheid des Bundesrates. Doch der möglicherweise längere Verzicht auf sie wird nicht nur emotionale und organisatorische Herausforderungen nach sich ziehen, sondern auch die Frage, wie die Schule mit den unterschiedlichen Leistungsentwicklungen der Kinder umgeht. Der Vorschlag, alle Kinder ein Schuljahr wiederholen zu lassen, scheint vor dem Hintergrund der individualisierten Schule mehr als fraglich.