Ausgerechnet ein Meister der Fiktion ist eines meiner Vorbilder für journalistisches Schaffen. Das klingt in Zeiten des Skandals um die gefälschten Reportagen von Claas Relotius ironisch. Aber ich stehe dazu. Paul Auster, New Yorker Schriftsteller, sagte: «Stories only happen to those who are able to tell them.» Geschichten passieren nur jenen, die sie auch erzählen können. Heisst: Erst wenn wir Geschehenes mit den richtigen Worten zu einem packenden Erzählstrang zu verweben vermögen, nimmt das Geschehene Gestalt an. Ansonsten bleibt es unsichtbar, unfassbar, unerzählbar eben.

Was für die erfundenen Geschichten eines Paul Austers gilt, gilt auch für journalistische Geschichten von Reporterinnen und Reportern. Abstrakte Daten, nüchterne Fakten allein packen meistens zu wenig. Geschichten sind seit Menschengedenken das Gewebe, das eine Gesellschaft zusammenhält. Eine Form, die wir auch im Journalismus wählen, damit etwas haften bleibt.

Geschichten finden und erfinden ist nicht dasselbe

Darum macht mich der Fall Claas Relotius wütend. Nach seinen verwerflichen Lügen stehen zahlreiche gewissenhafte Kolleginnen und Kollegen unter Generalverdacht. Und dies ausgerechnet im Journalismus, wo Vertrauen ein besonders hohes Gut ist. Diese Branche versteht sich als vierte Gewalt, als Instanz, die kritisch hinterfragt und Missstände aufdeckt. In Zeiten von Fake News und dem Kampf um die Glaubwürdigkeit der etablierten Medien wiegt jeder Vertrauensverlust doppelt schwer. Nun, da Claas Relotius die unerlässliche Trennschärfe zwischen Fiktion und Journalismus aufgehoben und mit seinen Fälschungen die Medienbranche erschüttert hat, gibt es zahlreiche Stimmen, die das Ende des «Storytellings», das Ende der attraktiv erzählten Geschichte als Reportageform heraufbeschwören, ja gar einfordern.