Am Ende liegt sie jeweils nahe: Die Frage, was bleibt. Nach der dreiwöchigen Wintersession des Bundesparlaments ist sie schnell beantwortet. Da sind die beiden Bundesrätinnen, die am 5. Dezember gewählt wurden. Das ist gut für das Land, weil die Frauen damit endlich wieder angemessen vertreten sind in der Landesregierung.

Weniger gut für die Schweiz ist, was sonst noch bleibt: Es ist das Klimapolitik-Debakel, das sich diese Woche im Nationalrat abgespielt hat. An vier Tagen hat die grosse Kammer sich über die Totalrevision des Co2-Gesetzes – und damit die klimapolitische Zukunft der Schweiz – gebeugt. Am Ende hat sie gar nichts zustande gebracht, das Gesetz scheiterte in der Gesamtabstimmung.

Den ganzen Sommer über hat das Land geschwitzt und über die Sonne geredet und die Trockenheit. Es war ein Jahr, in dem die Schweiz den Klimawandel so sehr zu spüren bekommen hat wie selten zuvor. Und jetzt, am Ende dieses Jahres, ausgerechnet dieses Jahres, kann sich die Politik nicht darauf einigen, wie es weitergehen soll mit dem Schweizer Kampf gegen den Klimawandel. Wie bloss konnte das passieren?