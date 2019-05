Pärchen haben heute vielleicht nicht mehr, aber mit Sicherheit andere Probleme als vor zehn, zwanzig oder zweihundert Jahren. Nicht selten waren und sind sie beeinflusst von den Kommunikationsmöglichkeiten, die gerade zur Verfügung standen oder stehen.

Manch einem mag es romantisch anmuten, dass man im vorletzten Jahrhundert Gefühle, wenn nicht persönlich, dann nur per Brief mitteilen konnte, in ausgewählten Worten formuliert, in Schnörkelschrift aufs Blatt gebracht und per Postkutsche in abgenutzten Jutesäcken wochenlang übers Land getragen. Wie viel Unsicherheit und Missverständnisse das verursacht haben muss: Briefe können verloren gehen, abgefangen oder gefälscht werden. Oder nie abgeschickt worden sein. Und das lange Warten auf die Antwort erst!