Wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht merken: Am 19. Mai kommen mit der Firmenbesteuerung und der AHV zwei der drängendsten Probleme an die Urne. Und trotzdem verläuft der Abstimmungskampf erstaunlich emotionslos. Kein Vergleich zur Unternehmenssteuerreform III oder zur Rentenreform 2020, wo sich Gegner und Befürworter mit viel Verve stritten – vor allem auch um Details. Dieses Mal ist alles anders, es geht um die grosse Frage: Ist die Schweiz noch reformfähig? Und wie bei Kompromissen üblich, ist die Begeisterung nur lauwarm. Dabei gibt es gute Gründe, um ein Ja in die Urne zu legen.

So ist es höchste Zeit, dass die Schweiz ein gerechtes System der Unternehmensbesteuerung bekommt. Ein System, in dem KMU steuerlich gleichbehandelt werden wie Grosskonzerne. Aktuell ist dies nicht der Fall; die Gewinnsteuersätze in den Kantonen sagen wenig über die effektive Steuerbelastung aus, weil international ausgerichtete Firmen von Privilegien profitieren.

Dieses System war für die Schweiz lange Zeit sehr einträglich, nun wird es aber zum Risiko. Die Schweiz hat der EU und der OECD versprochen, die verpönten Privilegien abzuschaffen. Ansonsten drohen schwarze Listen. Die Konzerne brauchen aber Rechtssicherheit, sonst leidet der Wirtschaftsstandort Schweiz.