Zersiedelung, das will ja eigentlich niemand, so wie niemand den Klimawandel will. Doch je näher diese grossen Themen dem eigenen Leben kommen, desto weniger Gewicht geben wir ihnen. Verzichten wir tatsächlich auf den Traum vom Eigenheim, von der grösseren Wohnung?

Die Skepsis selbst in zugewandten Kreisen ist angesichts der Schwächen der Initiative verständlich. Da ist etwa das Einzonungsverbot. Neue Bauzonen sollen nur noch geschaffen werden können, wenn sie anderswo gleichwertig kompensiert werden. Es gelte, die bestehenden Reserven dorthin umzuverteilen, wo sie gebraucht werden, sagen die Initianten.

Eine überzeugende Antwort, wie das in der föderalistischen Schweiz funktionieren soll, bleiben sie aber schuldig. Wahrscheinlich, weil es sie gar nicht gibt. So besteht die Gefahr, dass die Schweiz bei einem Ja noch stärker zersiedelt wird, weil nur noch in den vorhandenen Bauzonen gebaut werden kann. Von denen ist mehr als die Hälfte schlecht erschlossen. Dort, wo es die Leute hinzieht, in den grossen Städten, bliebe dafür kaum mehr Raum für Entwicklung. Die Folgen auf die Mietpreise sind absehbar.

Auch das Timing der Zersiedelungs-Initiative ist schlecht. Die Kantone sind immer noch damit beschäftigt, das Raumplanungsgesetz 1 umzusetzen. Es schreibt den Kantonen etwa vor, dass sie nur Baulandreserven für 15 Jahre schaffen dürfen. Es braucht neue Richtpläne und dort, wo es notwendig ist, auch Rückzonungen. Jetzt schon wieder neue Regeln aufzustellen, ist wenig sinnvoll.