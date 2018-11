«Der Bachelor» ist übel sexistisch. Welches Klischee wird da nicht zementiert, wenn 20 Frauen in knappen Outfits um einen Mann mit Zahnpastalächeln konkurrieren? Nein, solange ich mich als intelligente und selbstbewusste Frau bezeichne, schaue ich das nicht. Dachte ich zumindest. Bis ich mir die letzte Folge reinzog. Seither weiss ich: «Der Bachelor» ist Schock-Therapie in Sachen Fremdschämen, Sozialstudie, Schenkelklopf-Trash und Beauty-Magazin in einem. Und das unterhält mich. Ganz egal, aus welchen Gründen Sie die Sendung schauen – aus diesen sieben ist es auch für Feministinnen und Feministen okay:

Weil «Bachelor»-Shaming etwas für Privilegierte ist:

Die Diskussion über Feminismus in der Schweiz wurde bisher vor allem von privilegierten Frauen geführt. Frauen, die sich zur Gleichberechtigung weniger Gedanken machen – aus welchen Gründen auch immer –, sollte man unter keinen Umständen dafür verurteilen, in einer Sendung wie «Der Bachelor» Unterhaltung, ja vielleicht Romantik nach traditioneller Manier (wir sind alle auf der Suche nach der grossen Liebe) zu finden. In den USA erzielt «The Bachelor» Traumquoten, weil am Tag nach der Sendung das ganze Land darüber sprechen will, welches Outfit das schönste und welcher Spruch der sexistischste war.