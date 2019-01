Als am 1. Januar 1999 in zwölf EU-Staaten der Euro als neue Währung eingeführt wurde, rühmten Politiker das Projekt als wichtigen Schritt zur Vollendung der europäischen Einigung.

Doch wie von vielen Ökonomen befürchtet, hat die schwere Rezession im Gefolge der Finanzkrise von 2008 schonungslos die Schwächen des Eurokonstrukts aufgezeigt und die Währungsunion in die Eurokrise und damit 2012 in eine zweite Rezession geführt. Haarscharf schrammte damals der Euro an dem von seinen Kritikern prophezeiten Zerfall vorbei.

Gemessen an seiner Verbreitung und seinem internationalen Gewicht, kann man den Euro durchaus als einen Erfolg bezeichnen. Der Gemeinschaftswährung sind nach 1999 neun weitere Länder beigetreten. Der Euro wird damit in einem Raum von 340 Millionen Menschen genutzt und ist mit einem Anteil von 36 Prozent aller Zahlungen weltweit die zweitwichtigste Währung hinter dem US-Dollar.

Während die Kernländer im Norden anhaltend starkes Wirtschaftswachstum verzeichnen, liegt die Wirtschaftsleistung Griechenlands heute noch immer rund einen Viertel unter dem Niveau von 2007. Und in Italien liegen die real verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen kaum über dem Niveau von 1999.

Die Eurokrise hat gezeigt, dass der Versuch, strukturell sehr unterschiedliche Länder in ein Währungskorsett zu zwängen, das nicht über die notwendigen Umverteilungsmechanismen verfügt, letztlich mehr zentrifugale als integrative Kräfte freisetzt. Am offensichtlichsten manifestiert sich dies an den politischen Entwicklungen in Europa.

Das wirtschaftliche Auseinanderdriften und die durch die Euro-Spielregeln erzwungene Sparpolitik hat in Kombination mit der Flüchtlingskrise vielerorts populistische und nationalistisch orientierte Parteien an die Regierungsmacht gebracht. Die zuvor eingeleiteten und dringend notwendigen strukturellen Reformen werden von diesen gar zurückgedreht.

Und der EZB ist es bisher nicht gelungen, von ihrer ultraexpansiven Geldpolitik wegzukommen und sich durch eine Normalisierung der Zinsen zumindest einen minimalen Zinssenkungsspielraum für eine nächste Konjunkturabschwächung zu schaffen.

Der wahre Lackmustest für den Euro wird somit dann kommen, wenn die Weltwirtschaft in die nächste globale Rezession eintritt. Mit kaum vorhandener geld- wie auch fiskalpolitischer Munition im Köcher sowie nur auf die eigenen Interessen bedachten nationalistischen Regierungen an den Schalthebeln lässt dies wenig Gutes erahnen.