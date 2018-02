Decken die Eigenmittel wenigstens 20 Prozent der Anlagekosten? Und beträgt die jährliche Belastung nicht mehr als 35 Prozent des Nettoeinkommens? Dann herzlichen Glückwunsch, denn um solche Kunden reisst sich jede Bank.

Viele Menschen kaufen in ihrem Leben nur einmal ein Haus oder eine Wohnung, die sie in der Regel mit einem Immobilienkredit finanzieren. Das erste, was viele künftige Eigenheimbesitzer also tun, sobald sie die passende Immobilie im Fokus haben: sich Informationen zu allen Themen rund um den Immobilienkauf verschaffen. Hier gilt es, die eigene Lernkurve so schnell wie möglich nach oben zu steigern.

Emotionen werden beim Immobilienkauf die Entscheidung treffen und auch vorher rationale Ergebnisse, wie zum Beispiel "Wie viel darf die Immobilie kosten?" wieder in Frage stellen. Oft fängt das Herz dann an, dem Kopf das neue Heim schön zu rechnen. Doch bei allem Kopfkino ist dennoch Vorsicht geboten. Denn die Hypotheken begleiten einen in der Regel über Jahrzehnte. Wer sich zu Beginn zu sehr blenden lässt, zahlt später womöglich drauf. Darum lohnt es sich, sowohl Online-Hypotheken zu prüfen und auch die Bank des Vertrauens zu kontaktieren.

Kann ich mir die Liegenschaft leisten?

Bei der Vergabe von Hypotheken setzen Finanzinstitute laut Informationen von moneypark.ch die Erfüllung zweier grundlegender Kriterien voraus: Die Tragbarkeit darf einen Drittel des Brutto-Haushaltseinkommens nicht überschreiten und die Belehnung darf nicht höher als 80 Prozent des Immobilien-Kaufpreises sein.

Doch was sind Tragbarkeit und Belehnung überhaupt? Bei der Tragbarkeit werden die laufenden Kosten der Hypothek, also Zins-, Amortisations- und Nebenkosten in ein Verhältnis zum Brutto-Haushaltseinkommen gesetzt. Hier wird quasi geprüft, ob sich der Hypothekarnehmer die Hypothek leisten kann. Die Belehnung beschreibt laut moneypark.ch das Verhältnis zwischen Kaufpreis der Immobilie und verfügbaren Eigenmitteln seitens des Hypothekarnehmers: Da Banken, Versicherungen und Pensionskassen nur Hypotheken bis maximal 80 Prozent des Objektwerts vergeben, müssen mindestens 20 Prozent des Kaufpreises mit Eigenmitteln gestemmt werden.

Besonderheiten bei Käufern ab 50 Jahren

Wer die 50 überschritten hat und Wohneigentum erwerben möchte, sollte Vorsicht walten lassen und laut der Aargauischen Kantonalbank folgende Punkte berücksichtigen. Ab dem 50. Lebensjahr ändern sich die Regeln zu Vorbezug bzw. Verpfändung von Vorsorgegeldern aus der 2. Säule. Sieht die Vorsorgeeinrichtung keine andere Regelung vor, muss der Vorbezug bis spätestens drei Jahre vor dem Anspruch auf Altersleistungen erfolgen. Wer nach dem 50. Lebensjahr sein Eigenheim mit Guthaben aus der 2. Säule finanzieren will, darf höchstens die Freizügigkeitsleistung, auf die man mit 50 Anspruch gehabt hätte – oder die Hälfte der Freizügigkeitsleistung zum Zeitpunkt des Bezugs – in Anspruch nehmen. Es kann der höhere der beiden Beträge bezogen respektive verpfändet werden.

Tragbarkeit Ihres Eigenheims nach der Pensionierung prüfen

Auch nach der Pensionierung sollten die monatlichen Wohnkosten 33 Prozent des Einkommens nicht übersteigen. Dies hat folgende Gründe:

Das Einkommen im Ruhestand ist voraussichtlich tiefer als während der Erwerbstätigkeit.

Die 2. Hypothek ist in der Regel bis zur Pensionierung amortisiert. Dadurch sinkt die jährliche Zinsbelastung und die Amortisationspflicht entfällt.

Festhypothek oder eher variable Hypothek?

Ebenfalls wichtig beim Hauskauf ist die Wahl der am besten geeigneten Hypotheken-Form. Der Hypotheken-Markt bietet grundsätzlich die folgenden Produkte:

Festhypothek

LIBOR-Hypothek

Variable Hypothek

Bei der Festhypothek wird ein Zinssatz vertraglich vereinbart, der über die gesamte Laufzeit, zum Beispiel 10 Jahre, unverändert bleibt. So ist der Hypothekarnehmer einerseits gegen steigende Zinsen abgesichert, profitiert andererseits aber auch nicht von sinkenden Zinsen. Der Vorteil der Festhypothek ist die gegebene finanzielle Planbarkeit.

Die LIBOR-Hypothek ist die aktuell günstigste Variante, jedoch wird diese je nach Vertrag im Abstand von 3, 6 oder 12 Monaten an den LIBOR (London Interbank Offered Rate, Zinssatz zu dem sich Banken untereinander Geld leihen) angepasst. Da sich der LIBOR über die Zeit ändert, besteht hier das Risiko von höheren Zinskosten, jedoch auch die Chance von sinkenden Zinsen.

Eine variable Hypothek hat den Vorteil von kurzen Kündigungsfristen. Sie besitzen eine unbeschränkte Laufzeit und sind unter Einhaltung der vereinbarten Fristen jederzeit kündbar. Der Zinssatz passt sich dabei stetig den aktuellen Marktverhältnissen an.