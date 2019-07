Die Populationen von Insekten, wie Bienen, Schmetterlingen oder Käfer, geht in der Schweiz seit Jahrzehnten zurück. Durch die zunehmende Verstädterung, aber auch aufgrund der Monokulturen in der Landwirtschaft schrumpfen ihre notwendigen Lebensräume. Zudem wird das Nahrungsangebot immer kleiner und spricht nur noch wenige der verschiedenen Insektenarten an. Viele Gartenbesitzer wollen dem etwas entgegensetzen und die Fläche rund ums Haus entsprechend gestalten. Aber worauf müssen sie dabei achten? Welche Pflanzen liefern den fleissigen Bestäubern sowohl Pollen als auch Nektar? Und wie schafft man es, dass der Garten das Jahr hindurch für Insekten attraktiv ist?

Auf die Blüte kommt es an

Für ihre Ernährung benötigen die meisten Insekten Nektar und Pollen, die sie in den Blüten von Pflanzen finden. Nektar ist eine zuckerhaltige Flüssigkeit, die zudem Aroma-, Mineral- und andere wichtige Inhaltsstoffe liefert. Pollen sind unter anderem aufgrund ihrer Eiweisse, freien Aminosäuren und Vitamine wichtig und werden von Bienen in den Zellen ihres Stocks als Bienenbrot angelegt. Dieses versorgt in erster Linie die Ammenbienen, die sich um die Larven und auch die Königin kümmern. Im Frühling und Frühsommer finden die Insekten in der Regel eine grosse Menge an reichhaltigen Blütenpflanzen, zu anderen Zeiten hingegen wird es für sie schwer, ausreichend Nahrung zu finden. Daher ist es wichtig, dass Gärten so angelegt werden, dass sie vom Frühling bis in den Herbst viel zu bieten haben. Hier ist das Gespräch mit einem Landschaftsgärtner zu empfehlen. Dieser kennt sich mit den verschiedenen Blühzeiträumen der Pflanzenarten aus und weiss, wie sich ein Garten naturnah und trotzdem mit einer ansprechenden Grundstruktur gestalten lässt.

Blütenreich durchs ganze Jahr

Im Frühjahr sind es vor allem Zwiebelblumen, wie Krokusse oder Wildtulpen. die Insekten in den Garten locken. Doch auch Gehölze wie die Kornelkirsche und Zwergsträucher wie die Winterheide bieten zu dieser Jahreszeit reiche Nahrung. Im Anschluss - bis in den Mai - blühen Kirsch- und Apfelbäume, die von vielen Zierpflanzen und nicht zuletzt Gewürzen abgelöst werden. Thymian, Borretsch, Koriander oder Lavendel sind beispielsweise reiche Pollen- und Nektarlieferanten und verströmen im Sommer zudem ein herrliches Aroma. Ideal machen sie sich in Hausnähe, wo sie von der Küche aus gut zu erreichen sind. Als besonderen Clou können Landschaftsgärtner eine Kräuterspirale anlegen. Die sieht nicht nur toll aus, sondern ermöglicht es, auf kleiner Fläche verschiedene Kräuter mit unterschiedlichen Standortansprüchen anzupflanzen.