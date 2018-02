Dass es letztlich kein Richtig oder Falsch gibt, zeigt der Blick nach Europa. Hier wird die Frage nach dem Fertighaus nämlich sehr unterschiedlich beantwortet – und das Geld scheint dabei laut einer InterConnection Consulting Studie von 2017 nicht unbedingt die Schlüsselrolle zu spielen.

Fertighaus europaweit im Trend

So liegt die Fertighausquote in Schweden – nach dem Pro-Kopf-Einkommen das viertreichste Land der EU – bei stolzen 80 Prozent, gefolgt von Finnland mit 64 Prozent und Österreich mit knapp 35 Prozent.

Vergleichbar aktuelle Zahlen liegen für die Schweiz nicht vor, für 2013 wird jedoch von einer Quote an Fertighäusern bei den Eigenheim-Neubauten von rund 20 Prozent ausgegangen. Damit behauptet sich die Schweiz im vorderen Mittelfeld und liegt auf einer Höhe mit dem Nachbarn Deutschland. Zum Vergleich: In Frankreich werden weniger als vier Prozent der Eigenheime als Fertighaus errichtet.

Schweizer Fertighaus-Sektor im Tief

Was die Schweiz derzeit ganz grundsätzlich von der EU unterscheidet, ist die Entwicklung des Gesamtmarktes: Während 2016 EU-weit 8,3 Prozent mehr vorgefertigte Häuser verkauft wurden als im Vorjahr, meldet InterConnection Consulting für die Schweiz sogar einen leichten Rückgang. Ein entscheidender Grund dafür dürfte in der Aufhebung des Euro-Mindestkurses liegen, aber auch die verschärften Regelungen zum Zweitwohnsitz spielen eine Rolle. Für 2018 wird nun mit einer Markt-Erholung bei Fertighäusern gerechnet.

Da die Entscheidung zwischen Fertighaus und Massivhaus ebenso wie die zwischen traditioneller und moderner Architektur auch auf den Gepflogenheiten des jeweiligen Landes (und seinen gesetzlichen Vorgaben) beruht, sei hier gleich noch ein Unterschied zwischen der Schweiz und den anderen europäischen Ländern erwähnt: Die Schweizer setzen nach wie vor kompromisslos auf die Riegelbauweise, also auf eine Holz-Konstruktion. 95 von 100 Fertigbauhäusern entstehen so und nicht in klassischer Massivbauweise, wobei neben der einzigartigen Atmosphäre auch die Energieeffizienz (vor allem nach Minergie-Standard) mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

Die Vor- und Nachteile des Fertighauses

Natürlich sind die Preise für ein Fertighaus günstiger als für ein Eigenheim, das individuell entworfen wurde. Günstiger heisst allerdings keineswegs günstig. Für die meisten Fertighäuser (61,5 Prozent) müssen in der Schweiz mittlerweile mehr als 400.000 Franken auf den Tisch geblättert werden. Wer es deutlich preiswerter wünscht, muss sich mit einem Fertighaus-Bungalow anfreunden, den es schon für weniger als die Hälfte gibt.

Vorteilhaft aus wirtschaftlicher Sicht ist, dass die meisten Bauaufträge den Regionen zugutekommen. Die Komplexität der Bauvorschriften, noch dazu mit ihren kantonalen Unterschieden, hält noch immer so manchen internationalen Wettbewerber fern.

Im Folgenden haben wir die wichtigsten Entscheidungskriterien für oder gegen ein Fertighaus zusammengefasst:

Vorteile im Überblick:

Deutlich geringere Bauzeit

Niedrigere Fertighaus-Preise

Individuelle Gestaltungsfreiheit in der Raumaufteilung

Geringere Anforderungen an den Baugrund

Kein „Trockenwohnen“ dank maschineller Vorproduktion

Geringere Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen beim Bau

Sichere Ansprechpartner in allen Belangen (Generalunternehmer)

Erprobte und damit gleichbleibende Qualität

Geprüfte Werte bei der Energieeffizienz (wobei der Einfluss der Lage bleibt)

Einfachere Planung und Finanzierung durch Festpreisgarantie

Geringeres Risiko für unliebsame Überraschungen (auch durch Musterhaus-Besichtigung)

Vorplanung und leichtere Realisierung späterer An- oder Umbauten

Nachteile im Überblick:

Verzicht auf „Einzigartigkeit“

Geringerer Schallschutz

Abschläge beim Wiederverkauf

Dünnere Wände und damit schwierigere Befestigung

Zusätzlicher Aufwand für Keller-Ausbau, wenn gewünscht

Entweder oder? Nicht unbedingt

Die Entscheidung zwischen einem Architekten- oder Fertighaus kann in der Baupraxis weniger strikt ausfallen, als es hier den Eindruck hat. Am Markt werden durchaus Mischformen angeboten, die für künftige Eigenheim-Besitzer von Interesse sein können. So bietet zum Beispiel „Swisshaus“ Immobilien in Systembauweise an, die auf dem Fertighaus-Konzept beruhen, aber breitere Möglichkeiten zur Gestaltung bieten und vor Ort von regionalen Handwerksbetrieben umgesetzt werden.

Sonderfall Bungalow-Fertighaus

Das Bungalow-Fertighaus dürfte in Zukunft an Marktanteilen zulegen, vereint es doch gerade für ältere Menschen einige Vorteile: Das üppige Platzangebot, das die „Grossfamilie“ erfreut hat, wird im Ruhestand nicht mehr benötigt. Die geringere Wohnfläche des Bungalow-Fertighauses ist hier also ein Vorteil, der den individuellen Bedürfnissen entspricht, die Reinigung erleichtert und den Energiebedarf senkt.

Aufgrund der eingeschossigen Bauweise entfallen Treppen im Inneren des Gebäudes, die womöglich mit zunehmendem Alter immer schwerer zu bewältigen wären.

Auf der Haben-Seite steht zudem der geringere Preis. Wurde der langjährige Familiensitz veräussert, bleibt nach der schnell realisierbaren Neuanschaffung des Bungalow-Fertighauses noch genug übrig, um die Jahre unbeschwert zu geniessen. Ausreichend Platz, um die Kinder und Enkel für einige Nächte zu beherbergen, bieten dabei auch die meisten Bungalows.

Um die Nachteile beim Bungalow-Fertighaus nicht zu verschweigen: Die absoluten Kosten sind zwar vergleichsweise gering, in Relation zur Wohnfläche aber dennoch höher als bei anderen Fertighäusern oder Massivbauhäusern. Gerade „oben und unten“ kann es beim Bungalow schon mal zu Problemen kommen. Die Unterkellerung treibt den Preis in die Höhe und bringt die Treppe wieder ins Spiel, das Dach ist fast immer als Flachdach konzipiert und anfälliger für Wasserschäden. Deren Behebung kann aufwändig und teuer werden.