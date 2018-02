Edel, spartanisch und mit viel Raum: Minimalistisches Wohnen

„Weniger ist mehr“, heisst es bei Mies van der Rohe, der die einfachen Formen liebte und dessen Ideen bis heute Einfluss auf die Gestaltung von Gebäuden (nehmen wir nur den Erweiterungsbau des Kunstmuseums Winterthur) und deren Einrichtung haben.

Als Wohnstil hat sich die „Kunst des Weglassens“ spätestens seit den 1970er-Jahren etabliert, mit einem fulminanten Durchbruch in den 80ern. Minimalistisches Design bedeutet dabei alles andere als Verzicht. Das Konzept dieser Architektur- und Wohnidee eröffnet uns vielmehr die Möglichkeit, ausgewählt schönen Stücken Raum zu geben und so auch die Bewohner frei atmen zu lassen. Klare Linien, hochwertige Materialien – die Ästhetik ist kompromisslos. Und es gelingt ihr, im Vordergrund zu stehen, ohne die Funktion in den Hintergrund zu drängen.

Wer sich grosszügig einrichtet, spürt den Vorteil schnell: Möbel und Nippes hören auf, sich selbst zu kannibalisieren. Das Raffinierte liegt im Einfachen, wenige Designermöbel fangen den Blick und sorgen für einen hohen Wohlfühlfaktor. Wer sich inspirieren lassen will, wird zum Beispiel beim Schweizer Traditionshaus wogg fündig, das mit seiner Tisch-Produktlinie TIRA und den „einfachen“ Stapelstühlen des Züricher Designers Jörg Boner für den Stammplatz im Wohnzimmer oder Wintergarten sorgt. Jetzt noch beiläufig den Basler Roche Tower in der Bauklotz-Version des Designer-Labels Arno Wolf platziert, schon ist der Raum fertig eingerichtet.

Der Trick mit dem Lieblingsplatz

Mit den Wohnideen ist es ganz wie mit allen anderen Ideen auch: Es braucht nicht unbedingt viele, sondern die richtigen. Wem es gelingt, sich einen persönlichen Lieblingsplatz in den eigenen vier Wänden zu schaffen, der hat schon viel gewonnen. Design & Style sind dabei ganz dem persönlichen Geschmack überlassen, wichtig ist nur, dass der Wohlfühlfaktor stimmt. „Ich möchte einfach hier sitzen“, hat es der grosse deutsche Humorist Loriot auf den Punkt gebracht, auch wenn es in seiner Geschichte mit der Ruhe nicht so recht klappen will.

Der klassische Ohrenbackensessel im englischen Stil mit der Leselampe, der Lounge-Sessel mit dem Beistelltisch für den Drink oder das Relaxsofa vorm Heimkino – es ist ganz Ihre Wahl. Ein wahrer Kraftplatz soll es sein, an dem wir neue Energie tanken. Wird es nicht zu kleinteilig, kann eine schöne Zimmerpflanze, etwa ein Bambus oder eine Cycuspalme, für das richtige Ambiente und zugleich für die ideale Luftfeuchtigkeit sorgen.

Der grüne Daumen: Wohnideen mit Pflanzen

Nichts ist schlimmer als die verstaubte „Pflicht-Agave“ im Korridor oder der Ficus Benjamina, der seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Wenn Pflanzen, dann richtig, könnte ein Motto lauten, wenn es um Design & Style in den eigenen Wänden geht. Dafür muss allerdings kein tropisches Gewächshaus entstehen, das die Bewegungsfreiheit unnötig einengt.

Eine interessante und relativ pflegeleichte Wohnidee ist das „Pflanzenbild“, das sich in seiner Form und Grösse ganz dem Raum und den persönlichen Vorlieben anpassen lässt. Dafür werden an einer Wand übereinander schlichte Regalbretter befestigt, wobei der Abstand zwischen diesen nur knapp 20 cm beträgt. Noch ohne Pflanzen sollte es aussehen wie Linien in einem Schreibheft, die zum Beispiel ein Quadrat ergeben können.

Füllt man diese Bretter nun mit kleinen Kakteen- oder Bonsai-Töpfen, entsteht ein lebendiges Gesamtbild, das in seiner Gesamtheit Ruhe und Naturverbundenheit ausstrahlt, ob seiner vielen Details aber dennoch zu fesseln vermag. Ein grosses Bild oder mehrere kleine, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Alt oder neu? In jedem Fall Shabby Chic

Möbel im Vintage Style – oder auch echte Vintage Möbel ab den 1920ern – sorgen für ein ganz eigenes Flair und passen bestens in moderne Räumlichkeiten. Eine der aufregendsten Ausprägungen ist der Shabby Chic, der seine Ursprünge in den 1980er-Jahren in England hat (wobei Rachel Ashwell als Begründerin dieser Richtung ihren ersten Laden an der Westküste der USA eröffnete) und schon aufgrund seiner Nachhaltigkeit gut in unsere Zeit passt. Hier werden alte und neue Möbel gekonnt kombiniert, Gebrauchsspuren wie Kratzer und abgeplatzte Beläge gehören zum edlen Gesamtbild, das auch von hellen, eher femininen Pastelltönen getragen wird.

Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie sich auf die Suche nach dem obligatorischen Kronleuchter und dem passenden Vintage-Sofa begeben. Stilmöbel und Accessoires leben nicht nur von ihrem einzigartigen Vintage Style, sondern auch von den Erinnerungen, die ihr Besitzer damit verbindet.

Wie wär’s mit Terrazzo?

Und für alle, die sich gerade ganz neu orientieren, sanieren oder in die eigenen vier Wände ziehen: Einer der stärksten Wohntrends sind die guten alten Terrazzo-Böden, die es wohl schon vor der Antike gegeben haben dürfte. Statt Guss-Terrazzo (Ortsterrazzo) werden inzwischen meist Platten verlegt (Betonwerksteine), die es von schwarz-weiss bis farbenfroh mit und ohne Ornamente zu erwerben gibt. Unverwüstlich, zeitlos und dennoch im Trend – mehr kann man von einer schönen Wohnidee wahrlich nicht erwarten.