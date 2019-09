Der Kanton Glarus stimmt stock-bürgerlich ab. Und trotzdem ist es nicht so, dass der einzige Glarner Nationalratssitz immer in bürgerlicher Hand wäre: Die Sozialdemokraten haben seit dem Zweiten Weltkrieg viermal den Nationalrat stellen können, zu-letzt bis vor zehn Jahren in der Person von Preisüberwacher Werner Marti.

Nach dem Rücktritt von Mar-ti hat die SP den Sitz an Martin Landolt und die BDP verloren. Vor vier Jahren ist der Versuch, ihn zurückzuerobern, gescheitert, allerdings recht knapp: Landolt machte nur gut 51 Prozent der Stimmen. Jetzt greift die SP wieder an und lanciert aus-drücklich eine «Frauenkandidatur». Der Kanton Glarus hat überhaupt noch nie eine Frau nach Bern gewählt, weder in den Nationalrat noch in den Ständerat.

Erste Glarnerin in Bern

Die erste Glarnerin im Bundes-haus möchte die 33-jährige Leh-rerin Priska Grünenfelder aus Näfels werden. Grünenfelder hat noch keine politische Erfahrung gesammelt und will mit ihrem Lebensmodell bei den modernen Glarnerinnen und Glarnern punkten. Sie hat eine 60-Prozent-Stelle und teilt sich mit ihrem Mann – ein Arzt mit eben-falls einem 60-Prozent-Pensum – den Haushalt und die Betreuung der drei kleinen Kinder. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nennt Grünenfelder als ihr Hauptanliegen.