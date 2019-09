Erster Hauptdarsteller im Ausserrhoder Wahldrama ist der Herisauer SVP-Politiker und Unternehmer David Zuberbühler. «Dä Zubi», wie er sich nennt, politisiert seit vier Jahren in Bern. Der Nationalrat möchte eine zweite Legislatur anhängen. Allerdings weiss er, dass es trotz Amtsbonus eng werden dürfte. Gegner werfen ihm vor, ein politisches Leichtgewicht in Bern zu sein. Zudem hat er Mühe, seine Wählerbasis zu vergrössern. Er hat mehrfach versucht, sich von der in Ausserrhoden nicht sonderlich beliebten Mutterpartei zu distanzieren. So kritisierte er zuletzt das Würmliplakat stark.

Eine kriselnde SVP gegen eine FDP, die sich das Leben selber schwermacht. Ein um seine Wiederwahl zitternder Nationalrat gegen eine Last-Minute-Kandidatin, die nur wenige kennen. Dazu die SP, die dem Freisinn aus der Patsche helfen will. Das Rennen um den einzigen Ausserrhoder Sitz in der grossen Kammer ist auch für Appenzeller Verhältnisse wunderlich.

Jennifer Abderhalden ist die Hoffnungsträgerin der Ausserrhoder FDP. Die 41-Jährige verfügt über wenig politische Erfahrung. Seit kurzem gehört Abderhalden dem FDP-Vorstand ihrer Wohngemeinde Speicher an. Zudem ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit der Frauenzentrale des Kantons Appenzell Ausserrhoden zuständig. Mit Politik beschäftigt sich die Juristin und Betriebswirtschafterin auch in ihrem beruflichen Alltag. Sie ist die rechte Hand des St. Galler Stadtpräsidenten. (cal)

Dass diese nun doch noch Chancen auf einen Wahlsieg hat, liegt vor allem an den Linken im Kanton. Die SP hat sich auf die Fahne geschrieben, die Wiederwahl von David Zuberbühler mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern zu wollen. Sie wirft ihm unter anderem vor, ein Klimaleugner zu sein. Die Abneigung ist derart gross, dass die SP trotz parteiinterner Kritik eine Allianz mit der FDP eingegangen ist. Die Sozialdemokraten verzichten sogar auf eigene Kandidatur, um das Anti-Zuberbühler-Lager nicht zu spalten. Falls dieser Coup gelingt, verhilft aber ausgerechnet die SP der FDP dazu, die beiden einzigen Ausserrhoder Sitze im Bundesparlament (1 Nationalrat, 1 Ständerat) zu besetzen. Und eine solche Übervertretung des Freisinns hatten die Linken in der Vergangenheit regelmässig kritisiert. Doch im Ausserrhoder Wahldrama verwundert fast nichts mehr.

Die Wiederwahl von Andrea Caroni in die kleine Kammer ist so gut wie sicher. Der FDP-Ständerat wird zwar von Reto Sonderegger (SVP) herausgefordert, dessen Chancen sind allerdings gleich null. Sonderegger, ein eher unscheinbarer Lokalpolitiker aus Herisau, tritt gegen den Willen seiner eigenen Partei an. Die SVP hat öffentlich bekannt gegeben, den wilden Kandidaten in «keiner Art und Weise, auch nicht finanziell», zu unterstützen. Die Partei empfiehlt weiterhin Caroni zur Wiederwahl. (dsc)

Das gab es im Kanton Appenzell Innerrhoden schon lange nicht mehr: Vier namhafte Kandidaten kämpfen am 20. Oktober um den frei gewordenen Sitz von Daniel Fässler im Nationalrat. Diese Auswahl ist ungewöhnlich. Zumindest, wenn man auf die Jahre 2015 und 2011 zurückblickt, in denen Fässler stets leichtes Spiel hatte. Beide Male wurde er von SP-Mann Martin Pfister herausgefordert, der auch 2019 wieder kandidiert. Gegen den damaligen Landammann (Regierungschef) war Pfister jedoch chancenlos. 2019 ist das Kandidatenfeld breiter gefächert – zum Vorteil vor allem der SVP.

Der zweite Kandidat aus den Reihen der Regierung ist Säckelmeister (Finanzdirektor) Ruedi Eberle (SVP). Er bringt zwar nicht gleich viel Regierungserfahrung mit wie Fässler, die seit neun Jahren in der Standeskommission sitzt, dennoch ist der 52-jährige Geschäftsführer des Golfplatzes Gonten in der Innerrhoder Politik kein unbeschriebenes Blatt: Bevor es 2018 beim dritten Anlauf mit der Wahl in die Regierung klappte, politisierte der gebürtige St.Galler Oberländer im Grossen Rat wie auch im Bezirksrat (Gemeinderat).

Sowohl Fässler als auch Eberle würden bei einer Wahl in den Nationalrat ihr Mandat in der Standeskommission beibehalten. In Innerrhoden ist das möglich, weil die Regierungsämter keine Vollämter sind.

Kandidatur auch ohne Parteinomination

Eberles Partei, die SVP, ist in Innerrhoden bisher wenig in Erscheinung getreten. Dominierend ist seit jeher die CVP. So sind auch der Innerrhoder National- sowie der Ständeratssitz seit Jahrzehnten in CVP-Hand. Die diesjährige Ausgangslage bringt die Christlichdemokraten jedoch in eine ungemütliche Situation. An der Nominationsversammlung Ende August präsentierte die Partei neben Antonia Fässler auch alt Säckelmeister Thomas Rechsteiner als Kandidaten. Der 47-jährige Versicherungsfachmann bringt langjährige politische wie auch unternehmerische Erfahrung mit.