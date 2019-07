Treffpunkt: 10.40 Uhr bei der Bushaltestelle Passwang (Ankunft Postauto von Balsthal 10.19 Uhr, Ankunft Postauto von Zwingen 10.34 Uhr)

Wanderdaten: 13,3 km, 486 m Auf-, 829 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 4 Stunden

Ankunft: ca. 15.30 Uhr, Restaurant Gilgenberg in Zullwil

Wanderfreuden: Zunächst wird die ca. 40-minütige Steigung zur Passwanghöhe (1197 m) absolviert. Bei guter Sicht hat man einen atemberaubenden Weitblick von den Alpen über das Mittelland, den Jura, die Stadt Basel bis in die Vogesen. Beim Bergrestaurant Stierenberg halten wir Mittagsrast. Gestärkt geht es weiter zur Gedenkstätte des Schlangenhans und zum Nunningerberg (885 m). Dann geht es abwärts, an den Ibachfällen vorbei zum Schloss Gilgenberg und nach Zullwil.

Wanderleitung: Christian Imark

Zeitungswanderer: Balz Bruder, Chefredaktor «Solothurner Zeitung»; Maria Brehmer, Social-Media-Redaktorin «CH Media»

Prominente Gäste: Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn; Jörg Vitelli, Grossrat SP BS; Ruedi Moor, Stadtparlamentarier SP Olten; Heinz Eng, Gemeinderat FDP Olten; Urs Unterlerchner, Kantonsrat FDP SO; Stefan Oser, Kantonsrat SP SO; Irene Blum, Gemeindeschreiberin Zuchwil; Urs Huber, Kantonsrat SP SO; Dany Hugelshofer, Gemeinderat EVP Grellingen

Schwierigkeitsgrad: mittel, 4/5