Treffpunkt: Bahnhof Solothurn, Zug Richtung Moutier, Gleis 3. Abfahrt: 17.32 Uhr. Ankunft Station Im Holz, 17.42 Uhr. Start ab Station Im Holz.

Wanderdaten: 9,6 km, 124 m Aufstieg, 302 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2:20 Stunden

Ankunft: ca. 20.30 Uhr, Grenchen Marktplatz

Wanderfreuden: Nach einer kurzen Fahrt mit dem Weissenstein-Express geniessen wir eine gemütliche Wanderung oberhalb von Lommiswil und Bettlach mit schöner Aussicht über das Mittelland. Heute haben wir nur geringe Anstiege zu bewältigen. Zum Abschluss spazieren wir durch die Gassen der Uhrenstadt Grenchen.

Wanderleitung: Jürgen Hofer

Zeitungswanderer: Urs Mathys, Ressortleiter Kanton «Solothurner Zeitung»; Noëlle Karpf, Redaktorin «Solothurner Zeitung»; Andreas Toggweiler, Teamleiter «Grenchner Tagblatt»; Andreas Kaufmann, Stadtredaktor Solothurn «Solothurner Zeitung»; Roman Würsch, Chef vom Dienst «CH Media»

Prominente Gäste: Peter Kyburz, Kantonsrat CVP SO; Hansjörg Boll, Stadtschreiber Solothurn; Markus Dietschi, Kantonsrat FDP SO; Remo Bill, Kantonsrat SP SO; Hubert Bläsi, Kantonsrat FDP SO; Christian Scheuermeyer, Kantonsrat FDP SO; Heinz Eng, Gemeinderat FDP Olten; Christof Schauwecker, Kantonsrat Grüne SO; Urs Unterlerchner, Kantonsrat FDP SO; Roger Jan Kaufmann, Geschäftsführer Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg; Bärnu Anderegg, Künstler; Edgar Kupper, Gemeindepräsident Laupersdorf; Heiner Studer, Kantonsrat FDP SO, Urs Huber, Kantonsrat SP SO

Schwierigkeitsgrad: einfach, 2/5