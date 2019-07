Treffpunkt: 9.45 Uhr beim Bahnhof Laufen

Wanderdaten: 8,3 km, 265 m Aufstieg, 265 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2:15 Stunden (Kindertempo)

Ankunft: ca. 14 Uhr beim Bahnhof Laufen

Wanderfreuden: Auf dem rundum erneuerten Planetenweg begeben

wir uns auf ein galaktisches Wanderabenteuer für die ganze Familie. Ein Märchen mit dem quirligen Waldtroll «Moggä» macht die Wanderung zu einem spannenden Erlebnis.

Mittagsrast machen wir an einer Grillstelle und im Anschluss an die Wanderung kann die Badi besucht werden. Also: Cervelat und Badesachen einpacken! www.rockvalley.ch/

planetenweg

Hinweis: Die Etappe ist nicht kinderwagentauglich.

Wanderleitung: Karl und Marianne Meyer, Tamara Stähli-Cueni

Zeitungswanderer: Raffael Schuppisser, stv. Chefredaktor «CH Media»; Bojan Stula, stv. Chefredaktor «Basellandschaftliche Zeitung»

Prominente Gäste: Tanja Soland, Grossrätin SP BS

Schwierigkeitsgrad: einfach, 2/5