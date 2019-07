Treffpunkt: 17.15 Uhr bei der Bushaltestelle Mümliswil Post

Wanderdaten: 6 km, 401 m Aufstieg, 221 m Abstieg

Reine Wanderzeit: 2 Stunden

Ankunft: ca. 19.30 Uhr bei der Bergwirtschaft Rinderweid. Von da sind es 15 Gehminuten zur Bushaltestelle Holderbank, Seblenhof (Abfahrt nach Balsthal 19.52 Uhr, 20.19 Uhr)

Wanderfreuden: Wir wandern durch die malerische Landschaft im Naturpark Thal, geniessen die Aussicht ins Guldenthal und gelangen vom Talflüeli her über einen Abschnitt des Poesiewegs Holderbank zur Bergwirtschaft Rinderweid.

Wanderleitung: Stephan Braun

Zeitungswanderer: Fränzi Zwahlen, Redaktorin «Solothurner Zeitung»; Roman Würsch, Chef vom Dienst «CH Media»

Prominente Gäste: Maya Graf, Nationalrätin Grüne BL; Philipp Hadorn, Nationalrat SP SO; Verena Meyer-Burkhard, Kantonsratspräsidentin FDP SO; Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn; Felix Wettstein, Kantonsrat Grüne SO; Urs Hubler, Gemeindepräsident, Holderbank SO; Edgar Kupper, Gemeindepräsident Laupersdorf; Roman Baumann, Vizepräsident Solothurnischer Gewerbeverband; Stephan Berger, Oberamtvorsteher Thal-Gäu SO; Urs Huber, Kantonsrat SP SO; Andrea Weber-Heger, Landrätin EVP BL

Schwierigkeitsgrad: mittel, 3/5