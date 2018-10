Die Bienen summen. Es blüht und reift in Hülle und Fülle: Oregano, Thymian, Bohnenkraut, verschiedenste Salat und Gemüsesorten, Apfelbäume, Tomatensträucher usw. Wir spazieren durch die üppigen Permakultur-Gärten der Schweibenalp. Kaum zu glauben, dass diese im Berner Oberland, an einem Nordhang auf 1100 Metern über Meer, liegen. Seit 2011 wird hier eine produktive «essbare Landschaft» kultiviert. Das Gemüse, die Früchte und die Jungpflanzen werden auf Märkten verkauft. Ein Teil davon dient der dort lebenden Gemeinschaft zur Selbstversorgung oder wird in der Seminarküche verarbeitet.

Stapeln und Schichten

Permakultur-Designer Marcus Pan plante und gestaltete die alpinen Permakultur-Gärten und schaffte so ein Mikroklima, das Jahr für Jahr kräftigere Pflanzen und ertragreichere Ernten hervorbringt. «Permakultur ist ein Gestaltungswerkzeug und eine Lebensphilosophie», so der Österreicher mit irischen Wurzeln. Es gehe darum, die Landschaft bewusst nach dem Vorbild und in Kooperation mit der Natur zu gestalten. Das Ziel: «Systeme zu schaffen, die wie Ökosysteme funktionieren – selbstregulierend, langlebig und divers.»

Hierfür folgt die Permakultur bestimmten Prinzipien: Vielfalt statt Einfalt; jedes Permakulturelement erfüllt mehrere Aufgaben; Es gibt keinen Abfall, alles wird wiederverwendet und in die natürlichen Kreisläufe zurückgeführt. Mithilfe einer Zonen- und Sektorenplanung, die eng mit einem Funktionsmanagement verknüpft ist, wird eruiert, wo welche Kulturen am besten gedeihen und welche Funktionen sie im System übernehmen können? «Auf der Schweibenalp bläst der Wind meist von Westen. Hecken dienen nun als Windschutz, bieten Insekten und Kleintieren Lebensraum und liefern zugleich vitaminreiches Wildobst.» Ein weiteres Planungsinstrument heisst Stapeln und Schichten. «Verschiedene Kulturen werden neben- und übereinander gezogen.» Eine Technik, die bereits die Indianer Zentralamerikas anwendeten. Mais, Bohnen und Kürbis gelten dort als die drei heiligen Schwestern. Eine Hektare Boden wirft so mehr Ertrag ab, ohne dass die Natur dafür ausgebeutet wird. Und: «Die Pflanzen profitieren voneinander, indem sie beispielsweise Schatten spenden, vor Hagel schützen oder die Lufttemperatur erwärmen.» Ein anderes Gebot lautet: Kreisläufe statt Abflüsse schaffen. Beim Wasserkreislauf wird Regenwasser gesammelt und dem Boden «nah dis nah» zurückgegeben, der Erde beigemischtes Heckenholz schliesst den Kohlenstoffkreislauf und dank einem funktionierenden Kompostmanagement bleiben die Böden für Hunderte von Jahren nährstoffreich.