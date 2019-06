Es steht viel auf dem Spiel für die Schweizer Parkour-Szene. Das ist umgehend klar, nachdem diese Zeitung publik gemacht hat, dass der Schweizerische Turnverband (STV) die Sportart in ihr offizielles Programm aufnehmen will. Man hat gewusst, dass die Turner derartige Pläne hegen. Zeichen dafür gab es zahlreiche und schon länger.

2016 gab es an der Jugend-Olympiade in Lillehammer erste Workshops, 2017 das Exekutiv-Komitee des Internationalen Turnverbands (FIG) grünes Licht, Parkour zu einem Sport zu entwickeln. Mit allem, was dazugehört: Wettkämpfen, Ranglisten, Siegern und Verlierern.

2018 gab es erste Testwettkämpfe, Ende des Jahres dann der Entscheid, Parkour als achte Disziplin der FIG aufzunehmen. Zugleich ging die Empfehlung an die nationalen Verbände raus, die Sportart ebenfalls in ihr Programm aufzunehmen. Der STV will das bis 2020 schaffen und hat deswegen mit Nicolas Fischer einen Projektleiter aus der Schweizer Szene angeheuert.

Von Frankreich in die Schweiz

Alles wunderbar? Mitnichten. Einigen Traceuren, so nennen sich die Parkour-Praktizierenden, stösst diese Entwicklung auf. Sie sehen die Einmischung der Turnverbände auf nationalem und internationalem Niveau als eine Art feindliche Übernahme. Die trägen Verbände wollten sich eine Verjüngungskur verpassen und begännen deshalb, etwas zu reglementieren, von dem sie keine Ahnung hätten.

Parkour ist zwar eine neue Sportart, aber die Anfänge der Bewegung gehen zurück in die späten 80er-Jahre in die Vororte von Paris. Erstmals öffentlich wahrgenommen wurde Parkour 1997. Am Tag der offenen Tür der Pariser Feuerwehr hatten die Yamakasi, wie sich die Gruppe unterdessen nannte, ihren ersten grossen Auftritt.