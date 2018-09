Unter den natürlichen, festen Dämmstoffen sind Mineraldämmplatten im Moment unangefochten die Nummer 1. Mit gutem Grund: Sie besitzen die Fähigkeit, sehr viel Wasser aufzunehmen, zu speichern und später wieder abgeben zu können. » Thomas Bühler weiss, wovon er spricht. Der Geschäftsführer der 1953 gegründeten Haga AG hat 1991 die Leitung des Rupperswiler Familienunternehmens übernommen und seither zu einem der führenden Kompetenzzentren in Sachen Naturbaustoffe ausgebaut. Im Wesentlichen bestehen Mineraldämmplatten aus Sand, Kalk, Zement, Wasser und bei einigen Produkten aus Lehm, was die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften zusätzlich verbessert. Diese mineralischen Grundstoffe werden zu einem feuchteunempfindlichen Dämmstoff aufgeschäumt. Durch einen sehr hohen Luftporenanteil von bis zu 98 Prozent ist das Material sehr leicht und hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit, also eine gute Dämmwirkung. Auf dem Podest der beliebtesten Naturdämmstoffe stehen seit vielen Jahren auch Zelluloseflocken. «Dies ist sicherlich dem Umstand zuzuschreiben, dass Zellulosedämmstoffe im Hinblick auf Preis und Wirtschaftlichkeit zu konventionellen Isoliermaterialien wie Mineralwolle oder Schaumdämmstoffen absolut konkurrenzfähig sind», sagt Bühler. Hinzu komme die besondere Eignung beim Holzrahmenbau. Zelluloseflocken werden aus Altpapier hergestellt, das in der Regel von Tageszeitungen stammt. Das Altpapier wird in mehreren Schritten mechanisch zerkleinert und aufgefasert. Dabei verändert die Zellulose ihre Struktur: aus einem Papierschnipsel wird eine dreidimensionale Zelluloseflocke, die durch ihre Vernetzung untereinander eine hohes Mass an Setzungssicherheit bietet. Mittlerweile werden aber auch andere Quellen für die Zelluloseherstellung verwendet. So gibt es bereits erste Firmen, die gewöhnliches Wiesengras, das in einem speziellen Verfahren aufbereitet wird, zu Zelluloseflocken verarbeiten. Neben Mineraldämmplatten und Zelluloseflocken steht auch Kork immer öfter auf der Einkaufsliste der Haga-Kunden. «Dieses Material kommt vor allem als Dämmstoff in Form von Dämmplatten oder als Schrot (Schüttmaterial) zum Einsatz », erklärt Bühler. Korkplatten werden aus Granulat hergestellt, das unter Druck durch Ausnutzung seiner natürlichen Harze zu Blöcken verklebt wird. Aus den Blöcken werden dann nach Belieben Korkplatten unterschiedlicher Dicke geschnitten. Hierfür eignet sich in erster Linie die für die Flaschenkorkgewinnung uninteressante erste Schälung der Korkeichen, da diese besonders harzreich ist. Mittlerweile werden aber auch recycelte Flaschenkorken mit Erfolg verwendet. Kork ist wärmeund schallisolierend, verschleissfest, schwer brennbar und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Grosse Hoffnung setzen Bühler und sein Team auf die Weiterentwicklung der Hochleistungs-Wärmedämmung AEROGEL HLWD. Bühler: «Aerogel besteht zu 3–4% aus Kieselsäure/ Quarzsand, zu 1% aus Grafit und zu 95% aus Luft und dämmt bis zu dreimal besser als gleich dicke Mineralwoll- oder Styroporplatten. Wenn man diesen diffusionsfähigen Stoff dann noch mineralisch verputzen kann, ist das ideal.»