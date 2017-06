Jürgen Hofer

Direktor Solothurn Tourismus

«Ich würde drei neue Rubriken einführen: In der Rubrik «Spiel und Grill» würde ich über meine Erfahrungen mit einem mobilen Holzkohle- Grill in der Solothurner Altstadt berichten. In der Rubrik «Regieren mit dir und mir» würde ich monatlich einen Volksregierungsrat oder -rätin zur Auflockerung und Ergänzung der Kantonsregierung wählen lassen. In der Rubrik «Populismus und Volksdümmliches» würde ich aktuelle Wahlprospekte und Wahlprogramme nach Spuren von Wahrheit untersuchen.»