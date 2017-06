Wer mitten in grossen Veränderungen steht, tut sich meistens schwer, das grosse Ganze zu erfassen. Das trifft auch auf die digitale Revolution zu, welche die Schweiz und die ganze Welt erfasst. Was wir aufgrund der technologischen Neuerungen der letzten Jahre erahnen, ist allenfalls eins: Es ist wohl erst der Anfang einer digitalen und damit auch medialen Umwälzung. Ein Quantensprung ist vor allem die enorme Beschleunigung von Informationen und die unglaubliche Dichte an Daten, welche durchs Internet schiessen und jederzeit überall abrufbar sind.

Grosse Veränderungen verunsichern und rufen Mahner auf den Plan. Der Mensch mit seinem ständig gesenkten Blick aufs Smartphone, laufend gefüttert mit Informationen, permanent digital vernetzt und interagierend mit anderen Usern – für Kulturpessimisten ein Graus. Sie warnen vor den schädlichen Auswirkungen der intensiven Internet-Nutzung, der Begriff der «digitalen Demenz» machte schon vor Jahren die Runde. Das Tempo, die Informationsflut, alles sei zu viel für Hirn und Seele, Entfremdung und Wertverlust die Folge. Die gute alte Zeit wird heraufbeschworen, als man noch in Ruhe einen Brief zur Post brachte statt husch, husch eine Whatsapp-Meldung verschickte; damals, als es noch das Privileg der gedruckten Zeitungen war, die Welt zu erklären und diese noch nicht von Youtube-Bloggern und Push-Meldungen gestört wurden.

Zuviel für Hirn und Seele?

Mit Distanz lassen sich Veränderungen meistens etwas sachlicher einordnen. Was heute die Digitalisierung ist, war Anfang des 20. Jahrhunderts die Elektrizität. Als 1907 die Solothurner Zeitung gegründet wurde, war gerade die erste Fernübertragung von Gleichstrom möglich gemacht und kurz darauf die erste Hochspannungsleitung im Hochgebirge (über den Berninapass) gebaut worden. «Elektrizität war Disruption 1.0», vergleicht der deutsche Historiker Andreas Rödder. Die Elektrifizierung habe einen der grössten Beschleunigungsschübe gebracht. Auch damals, so Rödder in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin «brandeins», sei schon über die «Abspannung der Seelenkräfte» geklagt und von Pessimisten gewarnt worden, die Elektrizität habe sich «bitter an uns gerächt, in dem sie sich in uns hineinverpflanzt hat und uns zwingt, mit aller nur denkbaren Anspannung und Schnelligkeit zu arbeiten».

Aus heutiger Sicht können wir über solche Schwarzmalerei lächeln. Doch ersetzt man «Elektrizität» durch «Internet», könnten die Sätze der Strom-Skeptiker genauso aus der aktuellen Digitalisierungsdebatte stammen. Was sich mithilfe von Historiker Rödder sagen lässt: Man muss die gegenwärtige Transformation nicht beschönigen oder bagatellisieren, aber man kann beruhigt konstatieren: Alles schon mal dagewesen.

Wie in jedem technologischen Umbruch leben die betroffenen Menschen in Parallelwelten, die sich überlappen und teils im Widerspruch zueinander stehen. Medienmacher wie Medienkonsumenten erleben das gleichermassen.

Auch bei der Solothurner Zeitung. Wir Journalisten planen und erstellen täglich die Zeitung, so wie das die meisten über 30-Jährigen von der Pike auf im Printzeitalter gelernt haben: Man bestimmt morgens das Thema, recherchiert und schreibt tagsüber und füllt damit bis Redaktionsschluss die Seitenspalten, bevor die Zeitung am nächsten Morgen als Bündel von Artikeln an die Leserinnen und Lesern geht.

Gleichzeitig produziert die Redaktion die Website der Solothurner Zeitung nach einem ziemlich anderen Prinzip. Während für die Zeitung die Beiträge gesammelt und dann alle auf einmal publiziert werden, erfordert der Online-Kanal bekanntermassen laufend neuen Stoff. Die Online-Leser sollen stets den neusten Stand der Newslage erhalten, gleichzeitig aber den Überblick über das Wichtigste des Tages behalten. Die Informationen können im Gegensatz zur zweidimensionalen Zeitung (Text/Bild) in weiteren Formen daherkommen: zunehmend als Bewegtbild (Kurzvideo), als News-Ticker oder interaktiv zum Beispiel als individuell steuerbare Infografik.

So anspruchsvoll dieses sogenannt konvergente Arbeiten der verschiedenen Medienkanäle geworden ist, so vielfältig ist das Angebot für die Medienkonsumenten in Zeiten des Medienumbruchs. So können die Leser gewohnt die Zeitung auf Papier lesen mit all seinen Vorzügen: Sie ist (an)fassbar und übersichtlich, verschafft mit ihrer Endlichkeit an Seiten Ordnung und Gewichtung im täglichen Meer an Informationen. Wer Altpapier nicht mag und der Weg zum Briefkasten scheut, kann die Zeitung alternativ auf dem Tablet lesen. Gleichzeitig verpasst der Leser auch unterwegs nie etwas mit der SZ-App und kann sich mobil Videos vom aktuellen Stadtfest anschauen und durch die Bildergalerie vom letzten Fussballspiel stöbern.

Daumen lenkt Medienkonsum

Die Auslieferung von Nachrichten über das Internet allein ist noch nicht bahnbrechend. Eine neue Dimension erhält die Digitalisierung erst durch zwei weitere Faktoren: das mobile Endgerät und die sozialen Medien.

Bereits nutzt eine Mehrheit der Online-Leser das Newsangebot auf ihrem Handy. Das verändert das Leseverhalten: Der mobile Mediennutzer blättert (Zeitung) und klickt (Desktop) nicht mehr, sondern scrollt und wischt. Der Medienkonsum spielt sich im Radius eines Daumens ab. Das Smartphone verändert auch Quantität und Anspruch der Nutzung. Deutlich über 100 Mal greift ein durchschnittlicher Nutzer pro Tag zu seinem Smartphone. Je nach Untersuchung und Zielgruppe können die Werte noch weit höher liegen. Die Mehrheit, allen voran die Digital Natives, hat schon vor dem Aufstehen erste News gelesen und ein bis zwei Nachrichten an Freunde versandt. Man muss nicht betonen: Klassische Medien, die ihr Produkt nicht den Mobilenutzern anpassen, haben verloren.

Disruptiven Charakter fürs Informationsgeschäft hat zum zweiten der Faktor Facebook. Waren die sozialen Medien anfangs vor allem ein Vehikel, um Leser auf die eigene Website zu lotsen und so neue, junge Leser zu gewinnen, liefern Redaktionen ihre Inhalte für Facebook heute zunehmend so aus, dass die Leser den Zeitungsinhalt ohne Klick direkt in ihrem Stream konsumieren können. Dadurch verändert sich auch das Storytelling: Nicht mehr zwingend ganze Artikel werden in den sozialen Medien angeboten, sondern Einzelteile davon (Text, Video, Bild, etc.).

Diese Atomisierung der Inhalte beeinflusst nicht nur die Erzählweise, auch die Distribution erhält eine neue Dynamik. Der Facebook-User wird sozusagen zum Zeitungsboten, wenn er etwa ein SZ-Video teilt, postet oder mit einem «Gefällt mir» markiert. Im besten Fall beeinflusst solche Interaktion den Facebook-Algorithmus positiv und platziert den Post im Stream der einzelnen User prominenter, was ihn wiederum für andere Freunde sichtbarer macht. Das verdeutlich ein weiteres Dilemma, in das klassische Medien geraten: Sie müssen sich immer wieder den Regeln des Socialmedia-Riesen anpassen, um wahrgenommen zu werden.

Was Redaktionen, wie die der Solothurner Zeitung aber unersetzbar macht, ist ihr Handwerk, vorab Informationen aus ihrer Region zu vermitteln und einzuordnen. Das kann kein Algorithmus und keine Suchmaschinenoptimierung. Diese helfen nur, den journalistischen Inhalt besser unter die Leute zu bringen.

Der journalistische Kern bleibt

Die Solothurner Zeitung blickt stolz auf bereits 110 Jahre Zeitung zurück und parallel dazu jüngst auch auf ein jährlich stark wachsendes Online-Portal. Der Kern, also der journalistische Inhalt, ist so wichtig wie eh und je – ja ich wage zu behaupten, wichtiger denn je. Denn im Vergleich zu früher, als es die Artikel wie oben beschrieben nur als Bündel einer ganzen Zeitung zu haben waren, ist heute jeder einzelne Artikel im World Wide Web zahlloser, auch nicht journalistischer Konkurrenz ausgesetzt und muss etwas bieten, das ihn abhebt. Als Regionalzeitung, die sich auf seine inhaltlichen Stärken - die Region - besinnt, nehmen wir diese Herausforderung selbstbewusst an.

Und wenn in 110 Jahren unsere Nachkommen möglicherweise vergnügt die Einschätzungen der Zeitgenossen aus dem Jahr 2017 zur digitalen Revolution lesen, ergeht es ihnen vielleicht ähnlich wie uns bei der Lektüre von Heinrich Heine, der anno 1843 zur Eröffnung der Dampf-Eisenbahn von Paris nach Orléans «ein unheimliches Grauen» feststellte, «wie wir es immer empfinden, wenn das Ungeheuerste, das Unerhörteste geschieht, dessen Folgen unabsehbar sind».

* Rolf Cavalli ist Chef Digitale Medien der «Nordwestschweiz» und studierte Geschichte an der Universität Zürich.